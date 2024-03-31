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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 11:59
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DEM Parti: Halkımız, sahte seçmenleri suçüstü yakaladı ve belgeledi

"İktidar ne yaparsa yapsın başaramayacak. Halkımızın iradesi ve kararlılığı her türlü hileyi boşa çıkaracaktır. 7’den 70’e herkesi sandıklara gitmeye, iradesine sahip çıkmaya ve sandıkları korumaya çağırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Halkımız, sahte seçmenleri suçüstü yakaladı ve belgeledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) devam eden oy verme işlemleri sırasında karşılaşılan usulsüzlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sandıklara sahip çıkalım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEM Parti şunları kaydetti:

“Müşahitlerimiz, okul ve sandık görevlilerimiz, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle beraber sandıkların başındayız. Daha önce iktidarın merkezi bir şekilde planladığı sahte seçmen oyununu tespit etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün de sandık başındaki arkadaşlarımız ve oy kullanmaya giden halkımız bu sahte seçmenleri suçüstü yakalamış ve belgelemiştir."

"Parti görevlilerimiz iktidar partisinin lehine birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan devlet görevlilerini tespit etmiş, bu durumu tutanak altına almış ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştur. Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz."

"İktidar ne yaparsa yapsın başaramayacak. Halkımızın iradesi ve kararlılığı her türlü hileyi boşa çıkaracaktır. 7’den 70’e herkesi sandıklara gitmeye, iradesine sahip çıkmaya ve sandıkları korumaya çağırıyoruz.”

(EMK)

Seçim 2024 DEM Party dem parti seçim yolsuzlukları seçim hileleri
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