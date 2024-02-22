DEM Parti halk buluşmaları başlattı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında iki ayrı güzergâhtan halk buluşmalarına başladı.

Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin ilk durağı Ardahan'ın Göle ilçesi olurken, Bakırhan ve beraberindeki heyetin ilk durağı ise Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi oldu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakırhan ve Hatimoğulları, halk buluşmaları kapsamında bir ay boyunca sahada olacak.

Kaçak seçmenler

Şemdinli’de kalabalık bir kitleye seslenen Bakırhan, şöyle dedi:

“Bu seçimlere Şemzînan’dan başladık. Şemzînan bu seçimleri kazanacaktır. Kürtleri kabul etmeyenler, Kürtçeye 'bilinmeyen ya da X' diyenlere Şemzînan halkı cevap vermelidir.

“Bir dönem önce kayyım atadılar. İradenizi yok saydılar. Bir tane devlet memuruna sizin iradenizi teslim ettiler. Ne oldu? Hizmet yok, meralar yok, Kürtler ötekileştirildi. Bunların başı seccadede, aklı hilede. Buraya 2 bin kaçak seçmen getirdiler. Aksaraylı, Amasyalı getirmişler. Sonra diyecekler ‘Biz seçimi kazandık.’ Bu hileli bir seçimdir. AKP’lilere sesleniyorum: Sizin vicdanınız kaçak seçmenlerle Şemzînan Belediyesi'ni almaya el veriyor mu? Siz bu kayyımcı zihniyete, bu hırsız zihniyete nasıl oy vereceksiniz? Emin olun durumumuz kudretlidir. Kürt'ü yok sayanlara, cezaevinde çürütenlere 31 Mart’ta genciyle ve kadınıyla ders vereceğiz."

“Ardahanlı Ardahan’a geri gelecek”

Tülay Hatimoğulları ise, Ardahan’ın Göle ilçesine kendisine eşlik eden halk konvoyu ile geldi. Hatimoğulları, ilçenin Göle halkı ve devrimcilerinin verdiği mücadele ile bilindiğini hatırlatarak Akif Yılmaz ve Cemil Kırbayır’ı örnek verdi.

Hatimoğulları’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Listeleri teslim ettikten sonra başladığımız ilk durak burası oldu. Tutuklamalarınıza rağmen DEM Parti buradadır. Biz burada kazanacağız. Halk, kadın, ekolojik ve demokratik belediyeciliğinin eş başkanlarımız Göle halkına göstereceklerdir. Burada yaşayan insanların çoğu göç etmiş durumda. Ardahanlı Ardahan’a geri gelecek. Bunun karşısında birlikte örgütlenelim. Göle halkı Göle’de kalsın. İşçi göçü vermeyelim.”



Hatimoğulları, konuşmasının ardından ilçe ziyaretlerine başladı. (TY)