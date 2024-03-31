DEM Parti görevlisi kavga ayırırken öldürüldü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sandık görevlisi silahla vurularak öldürüldü.

Mahallede oy kullanma işlemleri sürerken iki muhtar adayı arasında tartışma çıktı. Tartışma, muhtarları destekleyenlerin de katılmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Ardından silah kullanıldı. Kavgada, ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan DEM Parti sandık görevlisi Emin Çelik'in, açılan ateş ile vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ağaçlıdere Köyü’nde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. pic.twitter.com/AFPt0E7Eyw — Mücadele (@MucadeleGzt) March 31, 2024

Gazeteciler de saldırıya uğradı

Olayın durulmasının ardından mahalleye gelen gazeteciler de saldırıya uğradı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Anadolu Ajansı muhabirlerinin bulunduğu araca ateş açıldı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımızın kimi ambulansla, kimi kendi aracıyla, kimi de koşarak olay yerinden uzaklaşmış ve güvenli bir bölgeye geçmiştir. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmede şu anda can güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığını bildirmişlerdir. Bölgedeki mülki idare amirlerine, güvenlik güçlerine ve askeri personele, sahada çalışan gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması için acil çağrıda buluyoruz" denildi.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği’nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“İlimiz Merkez Sur İlçesi Ağaçlıdere Mahallesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreci ile ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 12 kişi yaralanmış ve yaralılar Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Yaralı kişilerden E.Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, olay bölgesinde Kayapınar İlçe J.K.lığından (70) personel, (1)’i helikopter ile olmak üzere JÖH Tb.K.lığından (3) Tim (37 Personel), Diyarbakır’a takviye olarak görevlendirilen Bingöl J.Komd.Tb.K.lığından (4) J.Komd.Timi (58 Personel) müdahale için takviye gönderilmiştir.

Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.”

(Mİ)