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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 11:54
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DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Provokasyon peşindeki bu zavallı zihniyetin bizi yıldıramayacağını, durduramayacağını hatırlatıyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: Bir kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkez binasına gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ankara’nın en işlek semtlerinden, birçok siyasi partinin genel merkezinin bulunduğu Balgat’taki DEM Parti Genel Merkezi’mize gece yarısı saldırı düzenlendi. Fotoğraflarda görüldüğü üzere kapı ve camlar kırılmış, tabelamız indirilmeye çalışılmış. Provokasyon peşindeki bu zavallı zihniyetin bizi yıldıramayacağını, durduramayacağını hatırlatarak; vakit kaybetmeksizin gerekli önlemlerin alınması ve saldırganların tespit edilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göreve davet ediyoruz.”

Öte yandan, Mezopotamya Ajansı, saldırganın kapıları kırarak parti binasına girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, saldırganın saat 01.02’de parti binasına taş atmaya başladığı, 01.12’de bina içine girdiği ve aynı dakikalarda olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti saldırı
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