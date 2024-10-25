DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Ankara’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkez binasına gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ankara’nın en işlek semtlerinden, birçok siyasi partinin genel merkezinin bulunduğu Balgat’taki DEM Parti Genel Merkezi’mize gece yarısı saldırı düzenlendi. Fotoğraflarda görüldüğü üzere kapı ve camlar kırılmış, tabelamız indirilmeye çalışılmış. Provokasyon peşindeki bu zavallı zihniyetin bizi yıldıramayacağını, durduramayacağını hatırlatarak; vakit kaybetmeksizin gerekli önlemlerin alınması ve saldırganların tespit edilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göreve davet ediyoruz.”

Öte yandan, Mezopotamya Ajansı, saldırganın kapıları kırarak parti binasına girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, saldırganın saat 01.02’de parti binasına taş atmaya başladığı, 01.12’de bina içine girdiği ve aynı dakikalarda olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

DEM PARTİ BİNASINA SALDIRI ANI



DEM Parti Genel Merkez'ine yapılan saldırıda, saldırganın kapıları kırıp parti içine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdıhttps://t.co/sDuPW0ahSx pic.twitter.com/XowvgboDNz — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) October 25, 2024

(VC)