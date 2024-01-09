DEM Parti, Filistin ile dayanışma mitingine çağırdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, 14 Ocak’ta Esenyurt’ta düzenleyeceği “Filistin ile Dayanışma” mitingine dair Beyoğlu'nda bulunan parti binasında açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu burada yaptığı açıklamada, sivillerin katledilmesine karşı ses çıkarılması gerektiğini söyledi:

“Ezilen halklar dayanıştığında ancak onurlu bir barış gelebilir Ortadoğu’ya. İkiyüzlü ve işbirlikçi devletler ifşa edilmeden de biz gerçek ve onurlu barışa ulaşamayız. Şu anda AKP-MHP hükümeti ‘karşıyız’ şeklinde açıklamalar yapıyor. Ancak işbirliği devam ediyor. Buradan gemilerle çelik gönderiliyor ve o çeliklerle silahlar yapılıyor.”

Konukçu, yapacakları mitinge herkesi davet etti.

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“Gazze’de soykırım yaşanıyor”

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Gonca Yangöz, Gazze’de “soykırım” yaşandığını söyledi:

“Filistin halkı ve toprakları adeta yeryüzünden silinmek isteniyor. Tıpkı Kürt halkına yapılmak istenen gibi. Kürt halkının yaşadığı Kuzey Doğu Suriye'de ve Güney Kürdistan'da da yaşam alanları, hastaneler, tahıl depoları bombalanıyor. Demokrasi ve barış söyleminde yarışan dünya devletleri soykırıma suç ortaklığı yapıyor. Ortadoğu halklarının savaş altında yaşamasına onay veriyor ya da görmezden geliyor.”

“Türkiye, İsrail ile ekonomik ortaklıkta ilk sırada”

Türkiye'de “ikiyüzlü” politikaların devrede olduğunu kaydeden Yangöz, şunları söyledi:

“‘Filistin davamız’ denilirken, İsrail ile siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel ilişkiler devam ediyor. Türkiye, İsrail ile ekonomik ortaklıkta ilk sırada yer alıyor. Ticaret hacmi 20 yılda yüzde 532 artış gösterdi. En büyük ihracat ise savaş sanayi alanında yapılıyor. Gazze'ye yönelik saldırının başladığı 7 Ekim'den bu yana ticarette herhangi bir yaptırım görülmedi. Aksine İsrail'in ihtiyaç duyduğu temel ham maddelerinin Türkiye'den kalkan gemilerle taşındığı açığa çıktı. İstedikleri kadar mitingler düzenlesinler, istedikleri kadar ‘din kardeşliği’ adıyla Filistin'e destek verdiklerini söylesinler, AKP-MHP iktidarı İsrail'e lojistik desteğini sürdürüyor.”

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Kürt ve Filistin halklarının özgürlük ve barış mücadelesini savunduklarını vurgulayan Yangöz, İsrail ile tüm ilişkilere son verilmesi çağrısı yaptı: “Türkiye başta olmak üzere bölge devletlerinin savaşı besleyen, büyüten politikalarına dur diyoruz. Filistin halkının gerçek dostları olan bölge halklarını, savaşların sona ermesi için mazlum halkların yanında olmaya çağırıyoruz. Şimdi Filistin’e ses olmanın zamanıdır.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)