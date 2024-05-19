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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2024 18:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2024 18:43
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DEM Parti, Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti

"Bu yargılama bitmedi, halklarımız mücadelesi ve dayanışmasıyla bu dava boşa çıkartılacaktır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Kobanî Davasında 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan siyasetçi Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Yüksekdağ'ı tutulduğu Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne giden eş genel başkanlar, görüşmenin sonunda yurttaşların katılımıyla cezaevi önünde açıklama yaptı.

Burada konuşan Tülay Hatimoğulları, Yüksekdağ’ın moralinin iyi olduğunu ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ettiğini söyledi:

Sevgili Figen şunu açık ve net ifade etti. Bizler de bu görüşü canı gönülden paylaşıyoruz. Bu karar ve kararla paylaşılan şey aslında bir dayanışmanın, bir ortak mücadelenin mahkum edilmeye çalışılmasıdır. Başından beri Kobanî Kumpas Davası’nın bir siyasi dava ve intikam davası olduğunu söyledik. Kobanî’de halk ile dayanışan IŞİD’e karşı gerek Türkiye gerek Ortadoğu gerekse dünyada en güçlü tavrı ortaya koyan halklar, ezilenler ve sömürülenlerin dayanışmasına bir ceza verilmek istendi.

Bu cezaya karşı bizler Kandıra Cezaevinden sevgili Figen’in de ifade ettiği gibi, dayanışmamızı, özgürlük mücadelesini Kürt halkıyla, işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, doğa ve insan hakları savunucularıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu karar hiçbir şekilde bu duruşumuzdan, bu yaklaşımımızdan, bu mücadele azmimizden bizleri geri durdurmayacaktır. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili Figen Yüksakdağ’ın da selam ve sevgilerini bir kez daha iletiyorum.

Bakırhan: Gerekli yanıtı vereceğiz

Ardından konuşan Tuncer Bakırhan ise Kobanî Davası’nda verilen cezaların haksız olduğunu belirterek, sürecin henüz bitmediğini dile getirdi.

Bakırhan, “Nasıl ki Figen dünyanın en önemli, en temiz mücadelesini veren, IŞİD barbarlarına karşı savunan Kobanî halklarıyla dayanıştığı için buradaysa; bizler de Kürtler, kadınlar, devrimciler, gençler olarak dünyanın ak yüzü bir mücadeleyle dayanışan onun gerçekten savunuculuğunu yapan ve şimdi cezaevinde olan arkadaşlarımızla dayanışacağız” dedi. Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yargılama bitmedi, halklarımız mücadelesi ve dayanışmasıyla bu dava boşa çıkartılacaktır. Bomboş iddialar ve olmayan maddelerle arkadaşlarımızı cezalandırdıklarını düşünenlere daha büyük bir mücadele ve dayanışma ile gerekli yanıtı vereceğiz. Figen başkanın bütün Türkiye halklarına en başta kadınlara ve gençlere selamlarını iletiyoruz.”

(HA)

dem parti Kobanî davası
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