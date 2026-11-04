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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 14:35 4 Kasım 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 15:13 4 Kasım 2026 15:13
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti eski PM üyesi sosyalist Nesrin Aslan hayatını kaybetti

Kadın kurtuluş mücadelesini ve sosyalizm idealini bir temenniden öte, ömrünü adadığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Nesrin Aslan, sarsılmaz iradesi, inancı ve direnciyle hafızalarda yer edindi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti eski PM üyesi sosyalist Nesrin Aslan hayatını kaybetti
Fotoğraf: DİHA (Arşiv)
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Yeşil Sol Parti, Türkiye sosyalist hareketinin ve kadın mücadelesinin emektar isimlerinden Nesrin Aslan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Siyasal yaşama gençlik yıllarında İGD/TKP saflarında adım atan Nesrin Aslan, 1978 yılında sivil faşistlerin Beşiktaş Halk Kooperatifi’ne düzenlediği saldırıda yaralandı. Yaşadığı tüm tehlikelere rağmen geri adım atmayan Aslan, 12 Eylül askeri darbesinin karanlık günlerinde illegal mücadeleyi kararlılıkla sürdürdü ve partinin yurt dışı kuryelik görevini üstlendi.

1990 yılında Moskova Parti Okulu’nda eğitim gören Aslan, TKBP’nin kuruluş çalışmalarında aktif rol aldı. Sosyalist hareketin birleşme ve büyüme süreçlerinde sorumluluk almaktan kaçınmayarak SBP, BSP, ÖDP, EDP ve Yeşil Sol Parti’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yaptı.

Kürt özgürlük hareketi ve Türkiye solunun ortak mücadelesine de büyük katkılar sunan Nesrin Aslan, 2011’de HDK Yürütme Kurulu’nda görev aldı. 2019’da HDP Parti Meclisi (PM) üyeliğine, 2023 yılında ise DEM Parti PM üyeliğine seçilerek mücadelesini son anına kadar sürdürdü.

Nesrin Aslan’ın yaşamı, siyasi mücadelesinin yanı sıra ağır kişisel bedellerle ve dayanıklılıkla şekillendi. Bir dönem geçirdiği ağır ğır trafik kazasının ardından üç ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aslan, hayata tutunmayı başardı.

Ancak hayatının en büyük ve en derin acısını 2016 yılında yaşadı. Üniversite öğrencisi kızı Şule İdil Dere, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüdüğü sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kızının kaybının ardından adalet mücadelesinin de simge isimlerinden biri haline geldi.

"Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz”

Kadın kurtuluş mücadelesini ve sosyalizm idealini bir temenniden öte, ömrünü adadığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Nesrin Aslan, sarsılmaz iradesi, inancı ve direnciyle hafızalarda yer edindi.

Tüm kırılmalara, kayıplara ve ödenen ağır bedellere rağmen yolundan dönmeyen Nesrin Aslan’ın mücadelesi ve anısı,bıraktığı onurlu mirasta yaşamaya devam edecek.

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da  partinin önceki dönem PM üyesi Nesrin Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakırhan, "Nesrin Aslan’ı emeği ve yoldaşlığıyla her zaman hatırlayacak, anısına bağlı kalacağız" dedi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nesrin Aslan şule idil dere
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