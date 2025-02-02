DEM Parti, Esenyurt'taki mitingde Öcalan'ın mesajını paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerden çıkan mesajlar üzerine gerçekleştirdiği “Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları” kapsamında İstanbul’da miting düzenledi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Özgürlük için ekmek, adalet ve barış” mitinginde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı paylaşıldı.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barışın ancak demokratikleşme adımlarıyla sağlanabileceğini vurgularken, “Devlet ve iktidar acilen adım atmalıdır” dedi.

Barış, demokrasi ve adalet vurgusu

DEM Parti tarafından düzenlenen mitinge, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Barış Anneleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Meydanda barış talebini dile getiren pankartlar taşındı ve sık sık Kürtçe-Türkçe sloganlar atıldı. Miting sırasında “Direne direne kazanacağız”, “Jin, jiyan, azadî” ve “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganları yankılandı.

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz, onurlu bir barış için mücadeleye devam edeceklerini belirtirken, Barış Annesi Rewşan Güler ise “Yıllardır devam eden savaşın son bulması gerekiyor, barış herkes için kazançtır” dedi.

Hatimoğulları: Barış için bedel ödedik, yıkılmayan barikat yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mitingde yaptığı konuşmada barış talebinin önündeki engelleri eleştirdi:

“Barış, adalet ve özgürlükleri talep etmek için buradayız. Yıllardır mücadelemiz sürüyor, bu uğurda büyük bedeller ödedik. Barikatlar kurdular, ama biz o barikatları çoktan yıktık. Şehit düşen yoldaşlarımızı minnetle anıyor, hapishanelerdeki tüm dostlarımıza selam gönderiyoruz. Mücadelemiz, İmralı’daki tecridin sona ermesi ve tutuklu tüm arkadaşlarımızın özgürlüğü içindir."

Ortadoğu’da küresel güçlerin yeni bir düzen tasarımı içinde olduğuna değinen Hatimoğulları, “Kuzey ve Doğu Suriye'deki (Rojava) özyönetim statüsünü baltalamaya çalışıyorlar. Rojava’dan ve Kürt halkından ellerinizi çekin” diye seslendi.

Öcalan'ın mesajı: Demokratikleşme ile barış sağlanacak

Hatimoğulları, İmralı’da tutulan Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve mitinge katılan halka selamlarını ilettiğini belirtti.

Öcalan’ın mesajında, Türkiye’nin demokratikleşmesi halinde Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülebileceğine vurgu yaptığı aktarıldı:

“Barış sadece bir partinin değil, tüm toplumsal dinamiklerin ve siyasi partilerin sahiplenmesi gereken bir süreçtir. İktidarın baskı ve gözaltılarla barışı sabote etmesine izin vermemeliyiz.”

Danış Beştaş: İmralı kapıları açılmalı

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ise Abdullah Öcalan’ın yıllardır barış mücadelesi verdiğini belirterek, İmralı Cezaevi’ndeki tecridin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Beştaş, “Barış süreçleri tek taraflı değildir. Barış istemek mücadeleden vazgeçmek değildir. Onurlu bir barış, hakikatlerin ortaya çıkması ve adil yargılamaların sağlanmasıyla mümkün olur” dedi.

"Barışa ulaşmak için mücadeleyi büyüteceğiz"

Danış Beştaş, Kürt halkının barışın sağlanması için dostlarıyla birlikte mücadele ettiğini hatırlatarak, “Mesele sadece silahların bırakılması değil, adaletin sağlanması ve halkların hakikatlerinin kabul edilmesidir. İmralı’daki görüşmelerin muhatabı olan Sayın Öcalan’ın özgür olması gerekiyor. Kürt meselesi tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir meseledir. Savaşa harcanan kaynaklar nedeniyle enflasyon ve ekonomik kriz derinleşiyor” dedi.

"Birlikte kazanacağız"

Miting sonunda, halk mücadeleye devam etme sözü verdi. Katılımcılar, “Jin, jiyan, azadî” sloganları ve alkışlarla barış taleplerini dile getirirken, Hatimoğulları ve Beştaş tüm halkları barış mücadelesinde birleşmeye davet etti. Miting, konuşmalar ve halkın coşkulu katılımıyla sona erdi.

(EMK)