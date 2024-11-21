DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta 18 Kasım'da gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliği, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla Yılmaz ve Arınan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Arınan ve Yılmaz cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü'ne 18 Kasım'da polis baskın düzenlemişti. İl binasının kapılarını kıran polis içeride arama yapmıştı.

Baskının ardından DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılmıştı. Emniyet'e giden eş başkanlar ifadeleri alınmayarak gözaltına alınmıştı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:

"Bu sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız, partimize bildirim yapılmadan, herhangi bir yöneticimiz ve avukatımız olmaksızın hukuksuzca kapıları kırılarak içeri girilmiş ve arama yapılmıştır. Ardından Esenyurt İlçe Eşbaşkanlarımız Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyeti'ne ifadeleri alınmak üzere çağrılmışlardır. İfade işlemi için parti avukatlarımız eşliğinde emniyete giden ilçe eşbaşkanlarımız ifadeleri alınmayarak gözaltına alınmışlardır. Ayrıca her iki ilçe eşbaşkanımızın evleri saat 15.30 civarlarında polislerce aranmıştır. 24 saat avukat görüş kıstılılığı getirilen ilçe eşbaşkanlarımız yarın görüş kısıtlılığının kalkmasının ardından avukatlarımızca ziyaret edilerek görüşülecektir."

(RT)