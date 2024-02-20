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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 09:51
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DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

CHP ile DEM Parti arasında süren “kent uzlaşısı” çerçevesinde CHP’nin Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer olmuştu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
Fotoğraf: DEM Parti / X

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Bahar Karataş ile Fatih Ergün, bu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, polisler, her iki eş başkanın evinde arama yaptı.

Aynı saatlerde DEM Parti Esenyurt ilçe binasında da arama yapıldı. Parti binasında bulunan kitaplara, dergilere ve bilgisayarlara el konuldu.

Yapılan gözaltıların gerekçesi ise henüz öğrenilemedi.

Kent uzlaşısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nden dün akşam (19 Şubat) saatlerinde yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçesindeki adayları değişmişti.

Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti arasında sürmekte olan "kent uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilân edimişti: 

"İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." (TY) 

CHP Esenyurt'ta Prof. Ahmet Özer'i, Güngören'de Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi
"KENT UZLAŞISI" KAPSAMINDA
CHP Esenyurt'ta Prof. Ahmet Özer'i, Güngören'de Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi
19 Şubat 2024
dem parti CHP esenyurt gözaltılar
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