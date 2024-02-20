DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Bahar Karataş ile Fatih Ergün, bu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, polisler, her iki eş başkanın evinde arama yaptı.

Aynı saatlerde DEM Parti Esenyurt ilçe binasında da arama yapıldı. Parti binasında bulunan kitaplara, dergilere ve bilgisayarlara el konuldu.

Yapılan gözaltıların gerekçesi ise henüz öğrenilemedi.

Kent uzlaşısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nden dün akşam (19 Şubat) saatlerinde yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçesindeki adayları değişmişti.

Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti arasında sürmekte olan "kent uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilân edimişti:

"İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." (TY)