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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 11:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 13:31
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DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Zeydan kararına tepki: Halkın iradesine açık darbe

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van'ın seçilmiş eş bakanı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, "Van halkına siyasi pusu kuruluyor" derken, Hatimoğulları, "Bu kirli oyunları kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Zeydan kararına tepki: Halkın iradesine açık darbe
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla alınmasına tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına  sosyal medya hesabından tepki gösteren Bakırhan, "YSK’nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi.

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Bakırhan: Bu bir siyasi kumpas

Kararın “hukuksuz” olduğuna vurgu yapan Bakırhan, devamında şunları söyledi:

"Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır.

Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir. Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır."

Hatimoğulları: Halkın iradesine açık bir darbe

Kararı, “halkın iradesine darbe” olarak nitelendiren Hatimoğulları ise şöyle dedi:

"Tüm siyasi partilerin de ifade ettiği üzere ‘Milletin iradesi sandıkta tecelli eder’.  Van’daki sandık sonuçları Van halkının tercihidir. Bu sonuçları hile, kumpas yoluyla değiştirmek halkın iradesine açık bir darbedir. Siyasi, bürokratik her aracı kendi hile ve usulsüzlüklerinin aracı kılan bu aklı reddediyoruz.

Van halkına karşı geliştirilen bu kirli oyunları kesinlikle kabul etmiyoruz. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya çağırırken; Başta Van halkı ve demokratik kamuoyu olmak üzere herkesi bu açık haksızlık, irade hırsızlığı karşısında duyarlılığa davet ediyoruz."

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Ne olmuştu?

31 Mart seçimlerinde yüzde 55,48 oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu hakları seçimden iki gün önce mesai saatinin bitimine beş dakika kala Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine alındı.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Van’da Büyükşehir Belediyesi ile 3'ü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Van’da Abdullah Zeydan 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

(RT)

seçim Seçim 2024 Van abdullah zeydan
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