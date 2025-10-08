ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2025 09:34
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 09:47
2 dk Okuma

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Türkiye'nin 'Demirtaş' itirazına tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Türkiye'nin başvurusunu "AİHM kararına itiraz hukuksuzlukta ısrar etmek, toplumsal barışa ve adalete zarar vermektir" sözleriyle eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutukluluk için verdiği "hak ihlali" kararına itiraz için Avrupa'ya heyet yollamasına tepki gösterdi.

7 Ekim 2025

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakırhan, şunları söyledi:

"AİHM 'derhal tahliye edilmeli' diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor. Parti olarak yıllardır süren adalet mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de sürecek; bu haksız ve hukuksuz durumun peşini bırakmayacağız. Bu ülkenin hep birlikte nefes almaya, barışa, adalete ve vicdana ihtiyacı var. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz, birlikte barışa yürüyeceğiz."

"Toplumsal barışa zarar vermekte"

Tülay Hatimoğulları da şu ifadeleri kullandı:

"AİHM kararına itiraz hukuksuzlukta ısrar etmek, toplumsal barışa ve adalete zarar vermektir. 9 yıldır Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve onlarca yoldaşımız kumpas bir dava ile rehinler. Barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak adaletsizlikte ısrar etmeyi ne biz ne de yüreği barış için atan milyonlar kabul eder. Barış, hukuk ve demokrasi için mücadelemiz bu antidemokratik adımlara karşı sürmeye devam edecek. Kardeşliğe olan inancın artmasının yegâne yolu yoldaşlarımızın özgürlüğüdür!"

(AB)

İstanbul
dem parti AİHM Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan Adalet Bakanlığı
