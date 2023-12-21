DEM Parti Eş Genel Başkanlarından “taşımalı seçmen” tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, polis ve askerlerin gezici seçmen olarak kaydedilmesine dair açıklamalarının ardından, sosyal medyadan da duruma tepki gösterdi.

DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş

Hatimoğulları X hesabında yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

“İktidar ölülere bile oy kullandırın talimatıyla başladığı yolda seyyar seçmenle Kürt halkının iradesini gasp etmek istiyor. Bunların hile ve hurdalarını bir araya getirsek fizana yol olur. Sadece birkaç örnek vermek istiyorum:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü olarak görünen bu adresin Mayıs seçimlerindeki seçmen sayısı 7 iken yüzde 28314,29 artarak 1989 olmuştur.

Şırnak’ta askeri alandaki bir yerleşkeye kayıtlı seçmen sayısı Mayıs 2023’te 752 iken yüzde 692 artışla şu anda 5 bin 956 seçmene ulaşmıştır. Bu seçmenlerin 4 bin 368’i yeni kayıtlı seçmendir ve hiçbiri Şırnaklı değildir.

Yine Şırnak’ta polisevi olarak görünen adreste Mayıs seçiminde seçmen sayısı 14 iken yüzde 3514 artarak 506 olmuştur. 506 kişinin yalnızca 10’u daha önce Şırnak merkez seçmenidir.

Kars’ta orduevi olarak görünen adresin Mayıs 2023 seçimlerindeki seçmen sayısı 13 iken yüzde 23015,38 artarak 3 bin 5 olmuştur ve bu kişilerden yalnızca 10’u daha önceden Kars Merkez seçmenidir.

Emniyet, jandarma ve güvenlik bürokrasisini seferber edip hile ve usulsüzlüğe başvurarak Kürt halkına ve iradesine düşman hukukuyla yaklaştıklarını bir kez daha gösteriyorlar.

Bu hukuksuzluğa karşı halkın hakkını savunacağız. Tek bir şüpheli seçmene bile izin vermeyecek şekilde itirazlarda bulunacağız.

Siz halkın iradesini çalmak için hilelere devam edin. Biz halkın gönlündeyiz ve size boyun eğmeyecek, kazanacağız.”

“İktidar seçmen kaydırmayla sonuç almaya çalışıyor”

Bakırhan da X hesabına yaptığı paylaşımda “Her türlü devlet imkanını kullanarak, halkın iradesine kayyım atayarak Kürt kentlerindeki iflasını engelleyemeyen iktidar şimdi de seçmen kaydırmayla sonuç almaya çalışıyor” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Sadece İdil’deki tek bir hanede beş olan seçmen sayısını 1450’ye çıkararak, Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir adrese 743 seçmen ekleyerek hukuksuzlukta çığır açtınız.

Be Hey Utanmazlar! Siirt Kurtalan’da misafirhane olarak görünen adreste Mayıs 2023 seçimlerinde 13 seçmen kayıtlıyken şu anda 1003 seçmen kaydedilmiş. 1003 seçmenin 994’u önceki seçimde Kurtalan seçmeni değildi.

Bunun gibi birçok yerde hile ve usulsüzlük yaptığınızı biliyoruz. Ensenizde olacağız. Bu hile ve usulsüzlük irade hırsızlığıdır. Vicdanınız olsa kuruyup giderdi. Ahlakınız olsa çürür, kokardı. Sizin pusulanız hile, usulsüzlük; bizim pusulamız halktır! Ne yaparsanız yapın. Kazanan biz olacağız. Kazanan halkımız olacak.” (AS)