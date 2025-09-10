DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Ziyaret, CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Ziyaretin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışma amaçlı olduğu öğrenildi.

DEM Parti, 8 Eylül’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “CHP’ye dönük her türlü müdahalenin karşısında olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını” duyurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın ziyareti de bu karar doğrultusunda planlandı.

(EMK)