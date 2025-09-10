ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 16:27
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 16:59
1 dk Okuma

DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti

Ziyaretin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışma amaçlı olduğu öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Ziyaret, CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Ziyaretin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışma amaçlı olduğu öğrenildi.

DEM Parti, 8 Eylül’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “CHP’ye dönük her türlü müdahalenin karşısında olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını” duyurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın ziyareti de bu karar doğrultusunda planlandı.

(EMK)

tülay hatimoğlulları özgür özel dem parti CHP Tuncer Bakırhan
ilgili haberler
AYM'den CHP Kurultay Davası kararı
10 Eylül 2025
/haber/aym-den-chp-kurultay-davasi-karari-311351
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti
10 Eylül 2025
/haber/beykoz-belediye-baskan-vekili-ozlem-vural-gurzel-chpden-istifa-etti-311350
FINANCIAL TIMES İLE SÖYLEŞİ
Özgür Özel: "Erdoğan yargı darbesi yapıyor, tek seçenek direniş; CHP giderse Türkiye de gider"
9 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-erdogan-yargi-darbesi-yapiyor-tek-secenek-direnis-chp-giderse-turkiye-de-gider-311331
