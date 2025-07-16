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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:21
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DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek

Bakırhan ve Hatimoğulları bugün Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek
Fotoğraf: Sosyal Medya

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

DEM Parti kaynakları, ziyaretin yarın yapılacağını bildirirken saat bilgisi verilmedi.

Yüksekdağ ve Güzel'e ziyaret

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün ise Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

Öte yandan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri de sürüyor.

Heyet bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyet yarın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti özgür özel selçuk mızraklı Selahattin Demirtaş Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan
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