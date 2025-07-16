DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

DEM Parti kaynakları, ziyaretin yarın yapılacağını bildirirken saat bilgisi verilmedi.

Yüksekdağ ve Güzel'e ziyaret

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün ise Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti.

Öte yandan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri de sürüyor.

Heyet bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyet yarın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

(AB)