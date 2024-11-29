DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel'in görüşmesi bitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi.

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Basına verilen fotoğrafın ardından görüşme başladı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendi.

"Cumhuriyet'in kuruluşunda bütün halklar emek verdi"

MA'nın haberine göre; ilk olarak konuşan Bakırhan, CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu belirtti ve Cumhuriyet'in kuruluşuna değindi:

“Çok köklü bir geçmişe geleneğe ve mirasa sahip bir partidir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda Türkler Kürtler ve diğer halklar büyük emekler verdiler büyük mücadeleler verdiler bir ittifak oluşturdular. Zaten 1920 Mebussan Meclisi de bu ittifakı yansıtan bir çeşitlilikteydi. Bütün renkleri kapsıyordu. 1921 Anayasası da aynı zamanda bu tarihsel ittifaka uygun bir önemdeydi. Fakat zaman içerisinde hem o kurucu Meclis hem tarihi Kürt Türk ittifakı hem 21 Anayasası’ndaki herkesi kapsayan anlayış inkar edildi, reddedildi. Günümüze kadar geldi sorun ama kimse kazançlı çıkmadı. Hem ülkenin ekonomisi, enerjisi yüzyıldır çözülmeyen Kürt meselesinden kaynaklı başka mecralara akıyor.”

"SHP'nin Kürt raporlarını önemsiyoruz"

Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasına ve bu nedenle yaşanan sorunlara da vurgu yapan Bakırhan, şöyle devam etti: “Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda aslında CHP’nin çok değerli ve kıymetli geleneğinden geldiği partilerin açıklamaları ve raporları vardı. SHP’nin hazırladığı Kürt raporları buna örnektir. Çok önemli belirlemelerde bulunuyordu. Raporların en önemli özelliği Kürt meselesinin demokratik bir zeminde diyalog ve müzakere ile ve Türkiye’nin kendi dinamikleri üzerinden çözülmesi yönündeydi. Bugün Kürt meselesine ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Biz SHP’nin o dönemdeki raporlarında yer alan belirlemeyi önemsiyoruz.

"CHP, Kürt meselesinden önemli rol oynayabilir"

“Yine Erdal İnönü’nün çok önemli bir belirlemesi vardı Kürt meselesi konusunda, 'Kürtlerin kendilerini evlerinde ülkelerinde hissedeceği bir ortak yaratmak istiyoruz' diyordu. Çok kıymetli ve önemliydi. Yakın zamanda Sayın Özgür Özel’in de benzer açıklamaları vardı. Bunları önemsiyoruz. CHP sadece söz söyleyen katkı sunan değil, ayrıca geçmiş birikimi ve deneyimiyle Kürt meselesinin çözümünde çok önemli rol oynayabilir. Oynayacağına eminiz. Biz bugün ortak paydaları nasıl çoğaltabiliriz, Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda iki parti hem muhalefette bulunan hem de toplumsal muhalefette bulunan çevrelerle birlikte demokratik bir zeminin oluşması için neler yapabiliriz üzerine durduk. Kıymetli ve önemliydi. Bir başka gündemimiz Kayyım gündemiydi. Kayyım Türkiye’de yavaş yavaş bir yönetim rejimine doğru yol alıyor. Daha önce sadece DEM Parti belediyelerine kayyım atanırken şimdi CHP’nin de belediyelerine kayyım atanıyor.”

Özel: Yeni kayyımların vicdanda yeri yok

Daha sonra konuşan Özel ise kayyım atamasına tepki gösterdi. Özel, yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret ettiğini paylaştı. Özel, “Bunun OHAL döneminden kalmış bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Özel, geçmiş dönemlerde atanan kayyımlara dair veriler de paylaşarak, tepkisini sürdürdü. Özel, "Yeni kayyım adımlarının vicdanlarda yeri yok" dedi.

"Her türlü sorumluluğu alırız"

Konuşmasının devamında 'süreç' tartışmalarına da değinen Özel, şunları söyledi: “Bir kez daha ifade ediyorum; biz, şeffaf samimi toplumsal mutabakata dayanan sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasını, hiçbir partiyi toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir toplumsal mutabakat inşasında toplumun en kırılgan kesimlerinin gözetilmesi gerekiyor.

Şehit ve gazi ailelerinin olmaz dedikleri bir sürecin olmayacağını onların da mutlaka sürece katılmaları gerektiğini söylemiştim. Kendilerine yaptığımız bütün ziyaretlerde oradan biz gerekirse yüreğimize taş basarız başka şehitler gelmesin terör bitsin diye her türlü sorumluluğu alırız ama deyip bunu siyasete alet edilmesini, siyasi menfaatlere dönüştürülmesi durumunda da hakkımızı helal etmeyiz dediler.

Bundan sonraki süreçte ümit ederim bütün siyasi partilerin birbiriyle uygun zeminde diyalog kurabildiği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği şeytanlaştırmadığı, sözün değerinin olduğu süreci hep beraber yaşamak isteriz. Bu konuda CHP olarak geçmişte yaşanan bütün kötü tecrübelere rağmen üzerimize düşeni yapma noktasında tarihsel tutarlılığımızdan farklı bir nokta değiliz.”

Özel, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Özel, hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Bakırhan ise PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya dair soruyu yanıtladı. Bakırhan, şu anda herhangi bir yanıt almadıklarını ancak olumlu yanıt almayı beklediklerini söyledi.

(RT)