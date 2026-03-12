DEM Parti Eş Genel Başkanları Salih Müslim'in cenaze törenine katılacak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde tedavi gördüğü Meryem Ana Hastanesinde dün böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim’in cenazesi Rojava’ya getirildi.

Sabah saatlerinde siyasetçi ve kanaat önderlerinin katıldığı bir törenle Erbil Adli Tıp Kurumundan alınan Müslim'in cenazesi, Rojava’ya doğru yola çıkarıldı.

Salih Müslim kimdir?

Semalka Sınır Kapısı’nda çok sayıda kişi cenazeyi karşıladı. Kamışlı'da büyük bir törenle karşılanacak cenaze Kobanî’de toprağa verilecek.

Törene DEM Parti de katılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in cenaze törenine katılacak.

DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanlarının yanı sıra Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ve DEM Parti Dış İlişkiler Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Bedran Öztürk'ün de heyette yer alması bekleniyor.

Ayşe Efendi: Mücadelesi yaşayacak

Salih Muslim’in Abdullah Öcalan’ın yoldaşı olduğunu belirten Müslim'in eşi Ayşe Efendi, birçok kez Öcalan ile görüştüğünü ifade etti. Ayrıca onun ve bu mücadelede yaşamını yitirenlerin huzurunda, halkının hakları için verilen mücadeleyi sürdürme sözü verdiğini dile getirdi.

Ayşe Efendi, Salih Muslim’in 1980’li yıllarda mücadeleye başladığını hatırlatarak, mücadeleci kimliği sayesinde tüm Kürt halkı ve Kürdistan’da tanındığını söyledi. Ayşe Efendi, "Onun siyasi mirası ve mücadelesi halkımızın içinde yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(AB)