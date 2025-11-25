DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: İmralı tutanaklarının açıklanmasını talep edeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis Kadın Grubu toplantısında gündemdeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'den 'İmralı' çıkışı: Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun

Tülay Hatimoğulları, toplantı sonunda gazetecilerin Komisyon'un İmralı ziyaretine yönelik sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın komisyon toplandıktan sonra komisyon başkanı Numan Kurtulmuş gerekli açıklamayı yapacak. Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz. Ama bunun kararı komisyonda alınacak. Orada da açık olmasını önereceğiz. Bütün Türkiye kamuoyun görebileceği şekilde paylaşılmasını isteriz."

"Mücadele büyüyor"

Konuşmasına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesajlar vererek başlayan Hatimoğlulları, "Kelebeklerin yaktığı ışık, mücadele mirası bugün dünyanın dört bir yanında büyüyor" diye konuştu.

Devamla Suriye'de Alevi'lere dönük devam eden saldırılara dikkati çeken Hatimoğulları, gerekli siyasi ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Hatimoğulları, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Rojin Kabaiş cinayeti

Kadınların yaşamın her alanında farklı şiddet türleriyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Hatimoğulları, şüpheli ölümlerin de kadın cinayetlerini aştığını söyledi. "'Şüpheli' denilerek üzeri örtülen kadın cinayetlerini çok iyi biliyoruz" diyen Hatimoğlulları, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmayı anımsattı.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin dosyanın kapatılmak istendiğini söyleyen Hatimoğulları, yetkililere seslendi: "Kimler, neden korunuyor. Rojin'in dosyası derhal aydınlatılmalıdır."

11 Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Nefret suçlarını körükleyen bu yargı paketinin karşısında olacağız" dedi.

"Kadın istihdamı artırılmalı"

Kadınların iş hayatında yaşadıkları eşitsizliklere dikkati çeken Hatimoğulları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 7 kadının hayatını kaybettiğini anımsatarak yeni bir iş kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, eşit işe eşit ücret politikalarının uygulanması ve kadın istihdamının artırılmasına ilişkin politikalar üretilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının devamında 27 Kasım'da görülecek "Kent Uzlaşısı" davasını anımsatan Hatimoğulları, "Barışı toplumsallaştıracaksak arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Kadın özgürlükçü bir dil"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Hatimoğulları, "Savaşlarda ilk kısılan ses kadınların sesidir. Biz kadınlar Türkiye'nin bu trajediden kurtulması için barışa dört elle sarılıyoruz. Barış kadın özgürlükçü bir dil ve sesle inşa edilir" dedi.

Hatimoğulları, barış masasında eşit temsili, karar mekanizmalarında etkin rol almayı önemli bulduklarını belirtti:

"Yaşamı, demokratik geleceği biz inşa edeceğiz. Artık evlatlarımızı değil, silahları gömme zamanıdır. Şiddetsiz bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz, barışa sonsuza dek sahip çıkacağız."

"Tarihi bir eşik aşılmış oldu"

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan'la önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Hatimoğlulları "Yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir görüşme gerçekleşti" dedi. Komisyonun Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki son duurmun da gündeme geldiği ve değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydeden Hatimoğulları, "Dün itibarıyla tarihi bir eşik aşılmış oldu" şeklinde konuştu. Yasal ve hukuki düzenlemeler evresine hızla geçiş yapılması gerektiğini söyledi.

"Siyaset değil, siyasetsizlik"

Hatimoğulları, CHP'nin İmralı'da gerçekleştirilen görüşme için heyete üye vermemesini de eleştirdi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsili bulunan bütün partilerin İmralı’ya giden komisyonda yer almasını isterdik. Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir, Kürt deyince sandık, barış deyince oy/sayım çizelgesi hayal etmek siyaset değil, siyasetsizliktir."

(AB)