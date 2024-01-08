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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 08:35
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 08:38
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bizi yok sayanlarla işbirliği yapmayacağız

“Demokrat olan, Kürt düşmanı olmayan, Alevi ve kadın düşmanı olmayan, demokratik bir hukuka hakka riayet eden, saygı gösteren adaylar adaylarımız olacak.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bizi yok sayanlarla işbirliği yapmayacağız
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya İl Örgütü’nün dünkü 1. Olağanüstü Kongresi’nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimdeki aday belirleme konusunda bilgi verdi.

MA’nın haberine göre Bakırhan, “Yerel seçimlerde başta Kürt coğrafyası olmak üzere Türkiye’deki halkımızın ve halklarımızın iradelerinin yönetimlere yansımalarını sağlayacağız” dedi.

“Kent Uzlaşısı” hakkında da şunları söyledi: “Halkımızın tercih ettiği adaylar bizim adaylarımız olacak. Antalya dahil olmak üzere burada Kent Uzlaşısı'nı esas alacağız. Kent Uzlaşısı ne demektir? Demokrat olan, Kürt düşmanı olmayan, Alevi ve kadın düşmanı olmayan, demokratik bir hukuka hakka riayet eden, saygı gösteren adaylar adaylarımız olacak.”

“Asla bir faşiste, ırkçıya oy vermeyiz”

Bakırhan, CHP yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de seslendi:

“Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin… Antalya’da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, AKP ve MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy ne de işbirliği yapmayacağımızı buradan ilan ediyorum.”

Bakırhan, “Kürdistan’da irademizi yok sayanlara halklarımız cevap verecektir. İrademiz asla bu sefer peşkeş çekilemeyecek, irademiz yok sayılamayacak. Kürdistan’da irademizi yok sayanlara, oyumuzu alıp bize selam vermeyenlere, sırtını dönenlere, seçimlerde gereken cevabı siz değerli halklarımızın vereceğini belirtmek istiyorum” dedi.  (AS)

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