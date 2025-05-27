DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ tahliye edildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında bugün görülen ikinci duruşmasının ardından tahliye edilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıktı.

Duruşma

Mezopotamya Ajansının haberine göre, Sevtap Akdağ’ın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında Akdağ'ın savunmasını çok sayıda siyasi parti ve kurum temsilcisi izledi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada dinlenen gizli tanık "Merdan Rüştü", Sevtap Akdağ’ı “emek hareketleri” içerisinde gördüğünü ileri sürerek, örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Akdağ'ın savunması

Sevtap Akdağ, suçlamaları reddederek, “Herkesin eşit yurttaş olması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlik yapmaktaydım ve Eğitim-Sen üyesiydim. 20 yıllık meslek hayatımda yöneticilik de yaptığım için sendika içerisinde çok sayıda arkadaşlığım söz konusudur. İrtibatta olduğum insanlar Alevi hareketinden canlar, sendikadan, partimden isimlerdir. Muhalif bir sendikada yönetici olmamdan kaynaklı yargılanmaktayım." dedi.

Akdağ "2017’den sonra HDP’de yer alma[sı] sebebiyle on binlerce insanla aynı ortamda bulundu[ğunu]" söyledi.

Öğretmen Sevtap Akdağ, "Şu an ülkemizde ‘terör’ soruşturmasından geçmeyen partili arkadaşımız kalmamıştır. Türkiye’nin 3’üncü büyük partisinde yöneticiyim ve muhalif kimliğimden dolayı buradayım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Akdağ'ın seyahati suç kanıtı olarak tartışıldı

Sevtap Akdağ’ın avukatı İlknur Alcan, gizli tanığın ifadelerinin gerçekle bağdaşmadığını vurguladı. “Bu tanık, etkin pişmanlıktan yararlanmak adına bu tür gerçeği olmayan ifadeler vermektedir. Müvekkilimizin eşi Süleymaniye’de çalışmaktaydı ve müvekkilimiz yasal yollarla gidip gelmiştir. Kimi isimlerle aynı otelde kalması suç sayılamaz. Müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz” diyerek tutuklu DEM Parti yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi.

Sevtap Akdağ’ın diğer avukatı Kenan Maçoğlu da “Gizli tanık, elindeki kağıdı okuyarak suçlama yöneltip algı yaratıyor. Bu kurgudan bir ceza, örgüt üyeliği çıkmayacağını biz de siz de düşünüyorsunuzdur” dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, Sevtap Akdağ'ın tahliyesine karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 30 Eylül’e erteledi.

Akdağ zılgıtlarla karşılandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Tahliye kararının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden salıverildi.

Zafer işareti yaparak cezaevinden çıkan Akdağ’ı, DEM Parti İstanbul Milletvekilli ve Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Sözcüsü Kezban Konukçu, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) yönetici ve üyeleri ile çok sayıda kişi karşıladı.

Zılgıt ve alkışlarla karşılanan Akdağ’a partililer çiçekler verdiler ve zılgıt ve alkışlarla cezaevinin önünden ayrıldılar.

(AEK)