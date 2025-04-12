DEM Parti: Erdoğan’a sunulan talep listesi yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin 13 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmenin ardından, çeşitli medya organlarında yer alan “13 maddelik talepler listesi” haberlerine ilişkin DEM Parti’den açıklama geldi.

ERDOĞAN İLE İLK GÖRÜŞME DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan görüşmesinden memnun ayrıldı

Sözcü gazetesinde yer alan “Erdoğan ile Saray’da görüşen DEM’in 13 isteği” başlıklı haber ve benzeri içeriklerin ardından, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna seslendi.

“'Talepler Listesi' gibi yaymak doğru değildir”

Ayşegül Doğan açıklamasında şöyle dedi:

“İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Buna rağmen; bazı haberlerde “13 Maddelik Talepler Listesi” olarak sunulan maddeler, DEM Parti’nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir talepler listesi sunulmuş değildir.

Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir 'Talepler Listesi' gibi yaymak doğru değildir.”

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Sırrı Süreyya Önder: “Uzun bir geleceği düşünüyoruz”

Ne olmuştu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi. DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü. Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı. Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(EMK)