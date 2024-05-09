DEM Parti: Engelli bireyler için seferberlik başlatılmalı

*Fotoğrafta, tekerlekli sandalyede oturan bir kişinin arkadan görünümü var. Kişi, ellerini arkasında birleştirmiş ve elleri tekerlekli sandalyenin arkasında sarkıyor. Arka planda başka tekerlekli sandalyeler ve ayakta duran insanlar görülüyor. Ortam geniş ve aydınlık, büyük pencerelerden gün ışığı içeri giriyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi, Birleşmiş Milletler (BM) 10-16 Mayıs tarihleri arasını kabul ettiği “Engelliler Haftası’na” dair yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, engelli haklarına ilişkin yarım yüzyıldır verilen mücadele sonucu birçok ülkede önemli bir mesafe kat edilmiş ve engelli yurttaşların eşitlik mücadelesinin bir kazanıma evirildiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

*Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının sunması gereken hizmetler engellilere ulaşamamaktadır. Şehirler, engelli kimliği yok sayılarak inşa edilmekte, yol, kaldırım, toplu taşıma, sosyal alan tasarımı milyonlarca insan yok sayılarak ‘belli bir normdaki bedenlere ve zekâ düzeyine’ göre yapılmaktadır. Sağlamcı ideolojinin yok saydığı engelli, yaşlı, norö-çeşitli yaşamlar için binalar, sokaklar, işyerleri ve diğer tüm yaşam alanları kısıtlıdır.

*Temel yurttaşlık geliri olarak en az asgari ücret düzeyinde verilmesi gereken bu maddi destek ödemeleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzere iktidarın sadaka kültürünü yansıtmaktadır. Engelli istihdamı için her yıl en az 20 bin atama yapılması gerekirken yasal zorunluluk olan yüzde 3 kotasını bile doldurmayan kamu kurumları mevcuttur. Görevlerine yeni başlayan yerel yönetimler bünyesinde engellilerin toplumsal yaşama katılımını teşvik eden, engelli ebeveynlerine gerekli psiko- sosyal destek hizmetlerini sunan yeni bir yapılanma kaçınılmazdır. İşaret dili tercümanı istihdamı, alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ve ilgili teknolojiler, erişebilirlik tüm yerel yönetimlerin gündeminde olmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tekçiliği esas alan merkezi yaklaşımına ve özel sektörün rantçı tutumuna son verilmeli engellilerin eşit yurttaşlık mücadelesi için kapsamlı bir seferberlik başlatılmalıdır.

(EMK)