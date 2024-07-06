DEM Parti "Ekmek ve Adalet" kampanyası başlatıyor

DEM Parti Söcüsü Ayşegül Doğan Cuma günü parti genel merkezinde düzenldiği basın toplantısında, haftanın gündeminde yer alan konuları değerlendirdikten sonra yaz boyunca sürdürmeyi kararlaştırdıkları "Ekmek ve Adalet" kampanyasına ilişkin bilgileri paylaştı.

Ayşegül Doğan: "Acılarımızı

ancak ortak mücadeleyle

sağlanabilecek adalet hafifletir"

DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan

DEM Parti sözcüsü, Kayseri'de Suriyeli göçmenlere yönelik pogrom, Sivas, Madımak Katliamı gibi Temmuz'un ilk haftasında gerçekleşen ya da yıldönümleri bu döneme raslayan ve cezasızlıkla "ödüllendirilen" büyük acıları dile getirmesinin ardından "İktidarlar değişiyor, bunu sıklıkla hatırlatmak durumunda kalıyoruz ama ne yazık ki bazı kesimlere dönük bazı politikalar değişmiyor." dedi.

"[...] Hiçbirini unutturmayacağız. Unutturmamak bu mücadelenin en önemli parçalarından biri. Hepsinin takipçisi olacağız. Acımız, öfkemiz, tarihimiz ortak. Bu acıları ancak ortak mücadeleyle sağlanabilecek bir adalet hafifletir."

"Alın teriyle geçinmeye çalışanlar yanıyor"

Doğan DEM Parti'nin "hayatın akışı ve zamanın ilerleyişi içerisinde geliştirdikleri yeni eylem planları" üzerine de bilgi verdi.

"Peki neyle boğuşuyoruz? Tüm bunların gölgesinde bırakılmak istenen ne? Yıllardır söyleye geldiğimiz üzere savaş politikalarının gölgesinde bırakılan işte işimiz, aşımız, emeğimiz [...] Asıl olması gereken bu ülkede işçilerin emekçilerin her şey hayat pahalılığından dolayı her şeyin bir yangın yeri olduğunu söylememesi. Yani bu ülkede işçiler yanıyor, emekçiler yanıyor, alın teriyle geçirmeye çalışanlar yanıyor," dedi.

"Savaşa, ranta, talana, yolsuzluğa, sömürüye,

açlığa, yoksulluğa mecbur ve mahkum değiliz"

"Milyonlarca insanı yoksulluk ve sefalete mahkum eden politikalarda ısrar edildiğini, halkın geleceğinin çalındığını, çocukların ve gençlerin geleceğinin karartıldığını" vurgulayan Doğan DEM Parti olarak "savaşa, ranta, talana, yolsuzluğa, sömürüye, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, tecride, ölüme, darbeye, hapishanelerde işkenceye, irade gaspına, cinsiyetçiliğe, kadın katliamlarına, doğa katliamına ve ekolojik yıkıma mecbur ve mahkum değiliz." dedi.

"Bunlara karşı birlikte mücadele edebiliriz ve bu gidişatı birlikte değiştirebiliriz." diyen DEM Parti Sözcüsü,"yakında epeydir konuştuğumuz ve nihayet planlayabildiğimiz ve kamuoyuyla paylaşabilecek hale getir[dikleri] bir kampanya başlat[tıklarını]" haber verdi.

Doğan, "Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve emek mücadelemizi ekmek ve adalet kampanyasıyla güçlendiriyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmeye davet ediyoruz." dedi.

Doğan "Asgari ücretlileri, emeklileri, memurları, işçileri, köylüleri, çiftçileri, tüm emekçileri, başta kadınlar ve gençler olmak üzere adaletsizliğe uğradığını düşünen böyle hisseden herkesi [...] ekmek ve adalet kampanya[larına] katılmaya ve mücadeleyi birlikte büyütmeye davet [ettiklerini]" söyledi.

"Ekmek ve Adalet kampanyası" 19

Temmuz'da Mardin, Kızıltepe'de başlıyor Şırnak Milletvekili Doğan, "Işimize, aşımıza, özgürlüğümüze, alın terimize, emeğimize göz koyanlara karşı" başlattıklarını söylediği "ekmek ve adalet kampanyası"nda "ranta karşı adalet ve emek mücadelesi için buluşma" çağrısı yaptı. "Sosyal eşitlik ve adalet için, emeğin özgürleşmesi için bu buluşmaları çoğaltmanın önemi"ni vurgulayan Doğan, DEM Parti'nin "ekmek ve adalet kampanyasına 19 Temmuz'da Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde start [vereceklerini]" açıkladı. Kızıltepe'deki tarım mitingiyle başlayacak kampanya sürecinde Temmuz ve Ağustos boyunca Mersin, Kocaeli, Iğdır, Ağrı, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Hatay, İzmir ve daha pek çok il ve ilçede emekçilerle buluşacaklarını söyleyen DEM Parti Sözcüsü, ayrıntılı kampanya planlarını Ilerleyen günlerde paylaşacaklarını dile getirdi.