DEM Parti, Diyarbakırlıların 'kobay' olarak kullanıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Berdan Öztürk, Ceylan Akça Cupolo, Cengiz Çandar, Halide Türkoğlu, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya ve Sevilay Çelenk, Diyarbakır halkının Covid -19 pandemisi sırasında bir deney için “kobay” olarak kullanıldığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

Önergede, olayı gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin, 2020 yılında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde denenen “Türk Işın Tedavi Yöntemi” nedeniyle bazı hastaların yaşamını yitirdiği iddialarına yer verildi.

Ekinci’nin iddialarının sıralandığı önergede şöyle denildi:

"Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, X adlı sosyal medya hesabından 8 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı paylaşımlarda küresel pandeminin yaşandığı dönemde Diyarbakır halkının kobay olarak kullanıldığını ve birçok hastanın bilimsel yanı olmayan bir tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir.

İddialara göre, 27 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği’nin bilgisi dahilinde Diyarbakır Havalimanına özel bir uçak inmiş, bu uçakta özel bir hastanede görevli tanınmış bir göğüs hastalıkları uzmanı profesör başkanlığında 5 sağlıkçı ve 2 sivil bulunmaktaydı. Bu kişiler, havalimanında valilik personeli tarafından karşılanarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştür. Ekibi, burada Sağlık İl Müdürü C.T. ve başhekim E.B. karşılamıştır.

Ekinci, ekibin amacının, Covid-19 virüsünü kanda ilaçsız tedavi edebilen bir cihazı Sağlık Bakanlığı’na satmak olduğunu iddia etmektedir. Ancak, Bakanlığın bu cihazı satın almak istemediğini, çünkü cihazın bilimsel hiçbir yanının olmadığını ve dünyada bu cihaz ile yapılmış herhangi bir deney ya da faz çalışmasının bulunmadığını belirtmiştir.

Ayrıca, gelen ekibin başında M.S adlı bir kişinin olduğunu ve bu kişinin eski İçişleri Bakanı'nın yakını olduğunu ifade eden Ekinci, bu kişinin ısrarla cihazın denenip raporlanmasını istediğini iddia etmektedir.

Ekinci, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin bu cihazı kendi hastaları üzerinde denemeyi kabul ettiğini ve 3 gün boyunca hastalara ve yakınlarına bilgi verilmeksizin bu deneylerin yapıldığını öne sürmektedir. Sözde ‘Türk Işını’ adı altında yapılan deneylerde birçok hastanın yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir.

Söz konusu tedavi yöntemine dair 2020 yılının Haziran ayında Diyarbakır İl Sağlık Müdürü C.T, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. E.B ve Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. H.S.G bir basın toplantısı düzenlemiş, ‘Türk Işın Tedavi’ yönteminin Covid-19 tanısıyla yatan 46 yaşındaki erkek bir hastaya uygulandığını açıklamışlardı. Tüm bu iddialarla beraber söz konusu tedavi yöntemi için başka hastanelerle görüşüldüğü ama hastanelerin kabul etmediği ifade edilmiştir.”