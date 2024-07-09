DEM Parti, Diyarbakırlıların 'kobay' olarak kullanıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Berdan Öztürk, Ceylan Akça Cupolo, Cengiz Çandar, Halide Türkoğlu, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya ve Sevilay Çelenk, Diyarbakır halkının Covid -19 pandemisi sırasında bir deney için “kobay” olarak kullanıldığı iddialarını Meclis’e taşıdı.
Önergede, olayı gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin, 2020 yılında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde denenen “Türk Işın Tedavi Yöntemi” nedeniyle bazı hastaların yaşamını yitirdiği iddialarına yer verildi.
Ekinci’nin iddialarının sıralandığı önergede şöyle denildi:
"Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, X adlı sosyal medya hesabından 8 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı paylaşımlarda küresel pandeminin yaşandığı dönemde Diyarbakır halkının kobay olarak kullanıldığını ve birçok hastanın bilimsel yanı olmayan bir tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir.
İddialara göre, 27 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği’nin bilgisi dahilinde Diyarbakır Havalimanına özel bir uçak inmiş, bu uçakta özel bir hastanede görevli tanınmış bir göğüs hastalıkları uzmanı profesör başkanlığında 5 sağlıkçı ve 2 sivil bulunmaktaydı. Bu kişiler, havalimanında valilik personeli tarafından karşılanarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştür. Ekibi, burada Sağlık İl Müdürü C.T. ve başhekim E.B. karşılamıştır.
Ekinci, ekibin amacının, Covid-19 virüsünü kanda ilaçsız tedavi edebilen bir cihazı Sağlık Bakanlığı’na satmak olduğunu iddia etmektedir. Ancak, Bakanlığın bu cihazı satın almak istemediğini, çünkü cihazın bilimsel hiçbir yanının olmadığını ve dünyada bu cihaz ile yapılmış herhangi bir deney ya da faz çalışmasının bulunmadığını belirtmiştir.
Ayrıca, gelen ekibin başında M.S adlı bir kişinin olduğunu ve bu kişinin eski İçişleri Bakanı'nın yakını olduğunu ifade eden Ekinci, bu kişinin ısrarla cihazın denenip raporlanmasını istediğini iddia etmektedir.
Ekinci, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin bu cihazı kendi hastaları üzerinde denemeyi kabul ettiğini ve 3 gün boyunca hastalara ve yakınlarına bilgi verilmeksizin bu deneylerin yapıldığını öne sürmektedir. Sözde ‘Türk Işını’ adı altında yapılan deneylerde birçok hastanın yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir.
Söz konusu tedavi yöntemine dair 2020 yılının Haziran ayında Diyarbakır İl Sağlık Müdürü C.T, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. E.B ve Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. H.S.G bir basın toplantısı düzenlemiş, ‘Türk Işın Tedavi’ yönteminin Covid-19 tanısıyla yatan 46 yaşındaki erkek bir hastaya uygulandığını açıklamışlardı. Tüm bu iddialarla beraber söz konusu tedavi yöntemi için başka hastanelerle görüşüldüğü ama hastanelerin kabul etmediği ifade edilmiştir.”
Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sorular
Ayrıca Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle de yazılı soru önergesi verildi.
DEM Parti’nin Bakan Memişoğlu’na yönelttiği sorular şöyle:
*Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin X adlı sosyal medya hesabından paylaştığı vahim iddialar hakkında bakanlık olarak bir soruşturma başlatılmış mıdır? Ya da başlatılacak mıdır?
*27 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır Havalimanına inen özel uçak ve içerisindeki kişilerin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü doğru mudur? Bu uçakta bulunan kişilerin kimlikleri ve amaçları nelerdir?
*İddia edildiği gibi, Sağlık İl Müdürü C.T ve başhekim E. B’nin bu süreçteki rolleri nedir? Bu kişiler söz konusu tedavi cihazını kaç hasta üzerinde denemişlerdir? Türk Işın Tedavi” yönteminin uygulandığı hastalar kimlerdir ve şu anda kaçı hayattadır?
*’Türk Işını’ adı verilen cihazın bilimsel geçerliliği nedir? Bu cihazın Covid-19 virüsünü kanda ilaçsız tedavi edebileceğine dair herhangi bir bilimsel kanıt var mıdır?
*Bu tedavi yöntemi Diyarbakır’da ve Türkiye’de başka hangi hastanelerde kullanılmıştır ya da kullanılması için önerilmiştir? Bu tedavi yöntemini uygulamak istemeyen reddeden kaç hastane vardır?
*27 Haziran 2020 tarihi ve sonrasındaki 3 gün boyunca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaç kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiştir? Bu kişilerin arasında kaç kişiye “Türk Işını” tedavisi uygulanmıştır?
*Bu vahim iddiaların aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için hangi adımlar atılacaktır?
*’Türk Işını’ adlı tedavi için Diyarbakır’a gelen heyetin başında bulunduğu iddia edilen M.S adlı kişi kimdir? Bu kişinin Sağlık Bakanı ile bir akrabalığı ya da bağı bulunmakta mıdır?
* Bilimsel yanı bulunmayan, deney ve faz süreçlerini geçirmemiş, yasal olarak onaylanmamış bir cihazı hastalar üzerinde deneyen kişiler hakkında idari soruşturma başlatacak mısınız?
*Hastaların yaşamını yitirmesine neden olan ve izinsiz tedavi uygulayan kişiler hakkında adli işlem başlatılması için bir girişiminiz olacak mıdır?
*Haziran ayında basın açıklamasıyla duyurulan bu tedavi yöntemiyle iyileştiği ifade edilen 46 yaşındaki erkek hastanın kimliğini açıklayacak mısınız?
İddialara ilişkin Diyarbakır Tabip Odası, "derhal adli ve idari soruşturma başlatılmasını" isterken, Diyarbakır Barosu ise suç duyurusunda bulundu.
(RT)