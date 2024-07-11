DEM Parti, Diyarbakır’daki 'kobay' iddialarını yargıya taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dört yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 hastalarının “Türk ışını” adı verilen çalışma için “kobay” olarak kullanıldığı iddialarını yargıya taşıdı.

DEM parti, söz konusu çalışmada adı geçen dönemin Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Diyarbakır'da Haziran 2020’de bir tıbbi cihaz üreticisi firmanın Covid-19 hastaları üzerinde izinsiz ve etik dışı olarak "Türk ışını” adlı cihazı denediğine dair iddialara ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer tüm şüpheliler hakkında ‘insan üzerinde deney’, ‘nefret ve ayrımcılık suçu’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ gerekçeleriyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu” denildi.

DEM Parti, Diyarbakırlıların 'kobay' olarak kullanıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, 2020’de Covid-19 sürecinde Diyarbakır’da uygulanan ve “hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan ‘Türk Işın' tedavi yönteminde hastaların kobay olarak kullanıldığını ve bu nedenle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini” iddia etmişti.

Ekinci’nin iddiaları üzerine Türk Tabipler Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığa başvurmuş ve iddialara ilişkin sorularının yanıtlamasını talep etmişti.

Diyarbakır Barosu da konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

TTB'den “Türk Işını” açıklaması: Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyoruz

(RT)