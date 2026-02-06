DEM Parti: Diyarbakır’da deprem önlemleri alınmadı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Diyarbakır’da hâlâ yıkılmamış ağır hasarlı yapıların bulunması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Ceylan Akça, kentte halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılmadığını belirterek, sorumluların tespit edilmesini istedi.

Ceylan Akça, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde Diyarbakır’ın Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığını hatırlattı ve kentin tarih boyunca büyük depremler yaşadığını vurguladı. Milletvekili, 1934’ten bu yana yaşanan depremlerde binlerce yapının yıkıldığını ve çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

“Devlet kendi raporlarını görmezden geliyor”

Ceylan Akça, hükümetin Diyarbakır’ın deprem gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti. 2021 yılında yayımlanan Diyarbakır İl Afet Risk Azaltma Planı’nda kentin yüksek deprem riski altında olduğunun açıkça ortaya konulduğunu hatırlatan Ceylan Akça, özellikle Bağlar ilçesi ile Çermik, Ergani, Lice, Kulp, Hani ve Silvan gibi ilçelerde ciddi tehlikelerin kayda geçirildiğini söyledi.

Akça, raporlarda mühendislik hizmeti almamış yapıların yoğunluğuna, dar sokakların acil müdahaleyi zorlaştırdığına ve altyapının büyük hasar riski taşıdığına dikkat çekildiğini ancak bu uyarıların hayata geçirilmediğini vurguladı.

“6 Şubat’ta en kötü senaryo yaşandı”

Ceylan Akça,6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin Diyarbakır için raporlarda öngörülen “en kötü senaryo”yu doğruladığını ifade etti. Ceylan Akça, bu depremlerde Diyarbakır’da 414 kişinin yaşamını yitirdiğini, yedi binanın yıkıldığını ve binlerce yapının ağır, orta ve az hasar aldığını belirtti.

Depremin yalnızca can ve mal kaybına yol açmadığını söyleyen Ceylan Akça, yıkımı yapılmayan ağır hasarlı binaların zamanla metruk alanlara dönüştüğünü, bu yapıların uyuşturucu kullanımı ve diğer yasa dışı faaliyetlerin merkezi haline geldiğini dile getirdi.

“Bakanlıklar sorumluluğu birbirine atıyor”

Ceylan Akça, deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin verdiği çok sayıda soru önergesine bakanlıkların net yanıtlar vermediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nın “görev ve yetki alanı” gerekçesiyle sorumluluktan kaçındığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım süreçlerini valiliklere yönlendirdiğini, İçişleri Bakanlığı’nın ise sorulara yanıt vermediğini belirtti.

Bu yaklaşımın halkın can güvenliğini hiçe saydığını vurgulayan Ceylan Akça,, devlet kurumlarının sorumluluğu birbirine devrettiğini söyledi.

“Bu durum yönetim zafiyetidir”

Bağlar ilçesinde yapı stoğunun büyük bölümünün riskli olduğunu ve yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı bölgelerde acil toplanma alanlarının dahi bulunmadığını kaydeden Ceylan Akça, merkezi hükümetin kentsel dönüşüm için gerekli adımları atmadığını ifade etti. Milletvekili, bu tablonun basit bir ihmal değil, açık bir yönetim zafiyeti olduğunu dile getirdi.

Meclis Araştırması çağrısı

Ceylan Akça, Diyarbakır’da yıkımı yapılmamış ağır hasarlı yapıların yıkımını geciktiren sorumluların belirlenmesi, kentin yapı stokunu afetlere dayanıklı hale getirmeyi engelleyen hukuki, bürokratik ve finansal nedenlerin ortaya çıkarılması ve özellikle Bağlar ilçesi gibi yüksek riskli alanlarda kentsel dönüşümün önünü tıkayan merkezi politikaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Ceylan Akça, araştırmanın halkın can ve mal güvenliğini koruyacak kalıcı çözümlerin üretilmesi açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

