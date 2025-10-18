DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk’e 6 yıl 4 ay hapis cezası

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk’e dün (17 Ekim) Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada toplam 6 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016 yılında açılan davanın karar duruşmasında Öztürk yer almazken, avukatı hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre mahkeme, Öztürk’e “örgüte yardım” suçlamasından 4 yıl 6 ay, “örgüt propagandası” suçlamasından ise 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Tutuklamalar ve hapis cezası kararları, adliye önündeki siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar tarafından protesto edildi. (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

10 kişiye 177 yıl 7 ay hapis cezası

Öte yandan, yine Ağrı’da aralarında DEM Parti Ağrı Belediye Meclis Üyesi Şakir Kılıç’ın da bulunduğu 10 kişiye 177 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılında “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım”, “örgüt propagandası” ve “şiddet ve cebir” suçlamalarıyla 16 kişi hakkında açılan davaya dair Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan kararlar şöyle:

DEM Parti’li Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Şakir Kılıç’a farklı suçlamalardan toplam 44 yıl, Engin Dursun 24 yıl, Figen Aslan ve Ramazan Bayram 18 yıl, Mehmet İzci 11 yıl 9 ay, Yılmaz Dursun 8 yıl 9 ay, Şakir Çaçan 7 yıl 6 ay, Murat Karagül ve Serkan Yazıcı’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası.

Duruşmayı takip etmek için mahkemeye giden Şakir Kılıç, Şakir Çapan, Yılmaz Dursun ve Mehmet İzci tutuklanırken; Ramazan Bayram, Figen Aslan ve Engin Dursun hakkında tutuklama kararı verildi. Murat Karagül, Serkan Yazıcı ve Nesip Aslan hakkında ise tutuksuz yargılama kararı verildi.

Tutuklamalar ve hapis cezası kararları, adliye önündeki siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar tarafından protesto edildi. Kitle, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Bijî berxwedana zindana” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. (TY)