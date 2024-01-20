DEM Parti Diyarbakır'da yeni sandık kuracak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Seçim Koordinasyonu, kentte yapılacak olan ön seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi’nde dün (19 Ocak) yapılan açıklamaya, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye eşbaşkan aday adaylarının tümü katıldı.

DEM PARTİ MYK TOPLANTISI DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak'ta 50 merkezde yapılacak

DEM Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyonu Eşsözcüsü Abbas Şahin, geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimi hatırlattı ve şunları söyledi:

“Amed’de kusursuz bir zafere ulaşmak için uzun zaman önce başlattığımız çalışmalarımız kapsamında geçtiğimiz hafta ön seçimleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin demokrasiden fersah fersah uzaklaştırıldığı bir dönemde, güçlü ve kapsamlı bir katılımla gerçekleşen önseçimler demokrasi devriminin kapılarını aralamıştır. Amed Büyükşehir Belediyesi için yapılan ön seçimlerle ilgili bir kısmı kamuoyuna da yansıyan teknik aksaklıklara yapılan itirazlar Amed İl Seçim Koordinasyonunca değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme kapsamında Amed halkının iradesinin ön seçimlere tam ve güçlü şekilde yansıması, herhangi bir kuşkuya yer vermemek için Amed Büyükşehir Belediyesi ön seçimleri tüm ilçelerde iptal edilmiştir. Amed Büyükşehir Belediyesi ön seçimleri eksiklikler giderilerek en güçlü katılımı sağlamak için tüm ilçelerde 21 Ocak Pazar günü ilk tur önseçim olarak yeniden yapılacaktır. Bu kapsamda iptal edilen Yenişehir ilçesi için ilk tur ön seçimi 20 Ocak Cumartesi günü, ön seçimi yapılan ilçe eşbaşkanlıklarının seçimlerinin ikinci turları ise 21 Ocak Pazar günü yapılacaktır.”

Ne olmuştu?

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir ve 17 ilçede belediye eş başkan adaylarını belirlemek için 14 Ocak’ta, 21 bin delege ile sandığa gitti. 17 ilçenin tümünde ilk tur oylamalarda yüzde 51’i alan aday olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı. İlk tur oylamalar Dicle ve Yenişehir ilçelerinde de itirazlar üzerine iptal edilmişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için, 2’si kadın aday, 2’si erkek aday olmak üzere, 4 kişi en yüksek oyu almış, ancak yüzde 51 oluşmadığı için, seçimler ikinci tura kalmıştı.

(RT)