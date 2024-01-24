DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aday adayı seçimlerinin ikinci turu dün tamamlandı.

Doğan Hatun ve Garip Kandemir arasında yapılan ikinci tur seçiminde Doğan Hatun oyların yüzde 64'ünü alan erkek eşbaşkan adayı oldu.

DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için bugün yapılan ikinci tur seçimleri tamamlandı. Tüm sandıklar açıldı ve oyların sayımı bitti. Garip Kandemir yüzde 36 oy, Doğan Hatun yüzde 64 oy alarak Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olmaya hak kazandı" ifadelerine yer verdi.

Kadın adaylardan ise Serra Bucak ilk turda aday olmuştu.

Sonuçlara göre; DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylarının Doğan Hatun ve Serra Bucak olduğu netleşti.

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Ayşe Serra Bucak kimdir? Ayşe Serra Bucak, 1976 yılında Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Almanya Köln Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden eğitim aldı. Almanya’da aldığı eğitimin ardından 2006 yılında Diyarbakır’a dönüş yaptı. 2006-2011 yılları arasında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 2014 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi. 2016 yılında belediyeye kayyım atanana kadar eşbaşkan danışmanlığı görevini üstlendi.

Doğan Hatun kimdir? 1985 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2016 yılından bu yana Diyarbakır Maden Mühendisleri Diyarbakır Şube Eş Başkanlığı yaptı. 2018-2022 yılları arasında TMMOB İl Koordinasyon Kurulu sekreterliği, Amed Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu’nun kurucu üyeliğini yaptı. 6 Şubat 2023’te Diyarbakır’da meydana gelen depremde, Platformun kriz masası sözcüsü olarak çalıştı.

(RT)