DEM Parti: Dijital abluka derhal son bulsun

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Yayın ve Propaganda Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, bağımsız gazeteciliğin küresel dijital platformlar üzerinden maruz kaldığı sansürle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Temel, dijital tekellerin algoritma değişiklikleri ve ticari politikalarla özgür basını susturmaya çalıştığını belirterek, "Bağımsız haber sitelerinin sesini kesen bu dijital abluka derhal son bulmalıdır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, bağımsız gazeteciliğin dijital tekellerin ticari politikaları nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğu vurgulandı.

Google’ın arama algoritmalarında yaptığı değişikliklerle, Türkiye ve dünya çapında birçok bağımsız haber sitesinin okurlarına ulaşamaz hale geldiği, bu sitelerin büyük ölçüde Google üzerinden elde ettikleri reklam gelirlerinin kesilmesiyle ekonomik zorluklar yaşadığı ve bazı sitelerin kapanmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Temel, 2016 yılından beri bağımsız gazetecilik yapan ve halkın haber alma hakkına önemli katkılar sunan Gazete Duvar’ın yayın hayatına son vermesinin, bu durumu gözler önüne serdiğini belirtti.

“Bağımsız haberciliği tasfiye etme planı”

Bu sorunun yalnızca ekonomik krizle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Temel, dijital platformların bağımsız gazeteciliği ortadan kaldırmaya yönelik bir planın parçası olduğuna işaret etti. Google gibi küresel dijital platformların, bağımsız gazeteciliği bitirmeyi amaçlayan bu adımları, halkın haber alma hakkına yönelik ciddi bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

Temel, özgür basının yalnızca siyasi baskılarla değil, aynı zamanda küresel dijital sansürle de susturulmaya çalışıldığını ve bunun derinleşen bir demokrasi krizini işaret ettiğini vurguladı.

Küresel dijital platformların bilgiyi serbestçe yayma hakkını kendi ticari çıkarları doğrultusunda pazarlık aracı olarak kullanmalarının suç olduğunun altını çizen Temel, bu tür sansürün kabul edilemeyeceğini söyledi.

DEM Parti olarak, küresel dijital platformların, iktidarların talepleri doğrultusunda bağımsız gazeteciliğe yönelik gerçekleştirdiği saldırıları reddettiklerini belirten Temel, "Talebimiz nettir: Google'ın medya üzerindeki kontrolü kırılmalıdır! Bağımsız haber sitelerinin sesini kesen bu dijital abluka derhal son bulmalıdır!" dedi.

Temel, özgür basın, habere erişim hakkı ve dijital tekellerin medya üzerindeki kontrolünü kırmak için birleşik bir mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, her koşulda özgür basının yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

4 maddede Google’ın algoritma değişikliği Google’ın algoritma değişiklikleri, genellikle arama sonuçlarını düzenleyen ve sıralayan algoritmalarda yapılan güncellemelerle ilgilidir. Bu değişiklikler, kullanıcıların arama yaparken karşılaştıkları sonuçların sıralamasını etkileyebilir. Google’ın algoritma değişiklikleri çeşitli alanlarda olabilir, ancak bunlar genellikle şu konuları kapsar: Arama Sonuçlarının Kalitesi ve Relevansı: Google, arama sonuçlarını daha doğru ve faydalı hale getirmek için algoritmalarını sürekli günceller. Bu güncellemeler, kullanıcıların daha anlamlı ve kaliteli içeriklere ulaşabilmesi amacıyla yapılır. Ancak, bazen bağımsız haber siteleri gibi küçük ve orta ölçekli yayınlar, büyük medya kuruluşlarının içeriğiyle rekabet etmekte zorlanabilir. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Değişiklikleri: SEO uygulamaları, bir web sitesinin Google'da daha üst sıralarda yer alması için yapılan optimizasyonları ifade eder. Google, algoritmalarındaki değişikliklerle, SEO tekniklerinin nasıl işlediğini etkileyebilir. Örneğin, daha fazla reklam içeriği barındıran siteler, orijinal ve bağımsız habercilik yapan sitelere kıyasla daha az görünür hale gelebilir. Reklam ve Trafik Yönlendirme Değişiklikleri: Google, reklamları ve sponsorlu içerikleri daha fazla öne çıkarabilir, bu da organik (doğal) içeriklerin sıralamada geriye düşmesine neden olabilir. Bağımsız gazetecilik yapan siteler, Google’ın reklam gelirlerini büyük ölçüde yönlendirmesi nedeniyle zor duruma düşebilir. Bu da haber sitelerinin trafik kaybına ve ekonomik zorluklara yol açabilir. Spam ve Sahte İçerik Filtreleme: Google, kullanıcıları spam, manipüle edilmiş içerik veya yanıltıcı haberlerden korumak için algoritmalarını sıkça günceller. Bu tür güncellemeler, bazen doğruluğu şüpheli olan, ama aynı zamanda bağımsız haber siteleri olarak kabul edilen içeriklerin görünürlüğünü de etkileyebilir. Dijital Sansür: Google, bazen siyasi veya ticari sebeplerle belirli içerikleri sınırlayabilir. Bu, bağımsız haber sitelerinin Google’ın algoritmalarıyla daha az görünür olmasına veya erişim engellemelerine yol açabilir. Türkiye'den protesto 13 Mart 2025'te Türkiye’deki dokuz bağımsız medya kuruluşu Artı Gerçek, BirGün, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere, Kısa Dalga, Medyascope, T24 ve ilketv.com.tr— Google’ın haber sitelerine karşı uygulamaya koyduğu algoritma değişikliğine karşı açıklama yapmıştı.

(EMK)