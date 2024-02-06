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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 12:57
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DEM Parti, depremde kaybolduğu iddia edilen çocukları sordu

Kılıç-Koçyiğit ve Temelli Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, depremde kaybolduğu iddia edilen çocukları sordu
*Dün gece Hatay'da yapılan anma etkinliği. Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından kaybolan çocukların akıbetinin araştırılması, sorumluluğu ve ihmali bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının tespit edilmesi amacıyla Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. 

Kılıç-Koçyiğit ve Temelli araştırma önergesinde şöyle dedi:

“Depremlerde resmi verilere göre; 50 bin 783 insanın yaşamını yitirdiği, 107 bin 204 kişinin yaralandığı ve 36 bin 932 binanın yıkıldığı açıklanmıştır.

“Depremin ilk gününden itibaren özellikle kayıp çocuk ihbarları gündeme gelmiş ve refakatsiz çocukların akıbetine dair her gün çeşitli iddialar basına yansımıştır. Çocukların kaçırıldığı, koruyucu ailelere verildiği, vakıf ve cemaat gibi dini tarikatlara teslim edildiği yönünde birçok haber basına yansıdı.

“Türkiye’de çocuk hakları alanında çalışma deneyimi olan gönüllülerden oluşan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından kayıp çocuklara ilişkin sosyal medya taraması sonucunda çok sayıda kayıp çocuk ilanı ve haberine rastladıklarını ve buradan yola çıkarak kayıt tutmaya ve veri tabanı oluşturmuşlar. 

"Afet- Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi depremin hemen ardında yaptıkları 2 aylık çalışmanın sonucunda 670’e yakın kayıp çocuk başvurusuna ulaştıklarını kamuoyuna açıkladılar. Bu bilgiye yalnızca Türkçe sosyal medya taramaları sonucu ulaştıklarını ifade ettiler. Buna Arapça ve Kürtçe dilinde aramaların dâhil olmadığını ve sosyal medya kullananların sayılarının sınırlı olduğu gerçeğinden hareketle bu sayının çok daha yüksek olabileceğine ifade etmektedirler.

"Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise; kayıp çocuklar olmadığını ve yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyleyerek tüm iddiaları yalanladı. Oysa 6 Şubat depreminin ardından aileler kaybolan yakınlarının bulunması amacıyla bir dernek dahi kurdular.

"Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) 1 Şubat 2014 tarihinde Ankara Ulus meydanında depremde kaybolan yakınlarının bulunması amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. DEMAK Genel Sekreteri Sema Güleç, tarafından okunan basın açıklamasında 38’i çocuk olmak üzere 145 kişinin akıbetinin hala bilinmediğini belirtti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bir taraftan aileler kayıplarını ve çocuklarını ararken bir taraftan bu konunun muhatabı ve sorumluluğu bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kayıp olmadığını söylemektedir. 

"Depremin ilk günden itibaren ve sonrasında kayıplı hale gelen, hakkında arama ilanları verilen, refakatiz kalan, koruyucu ailelere verilen, cemaat ve tarikatlere verildiği iddia edilen, kaçırılma ihtimali olan, devlet koruması altında bulunan, hayatını kaybetmiş ve kimsesizler mezarlığına defnedilen tüm kayıp çocuk iddialarının araştırılması için meclis sorumluluk almalı tüm iddiaları araştırarak kamuoyu bilgilendirilmelidir." (AÖ)

6 Şubat depremleri çocuk hakları
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