DEM Parti'den vergi sisteminde "toplumsal cinsiyet eşitliği" çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önergeyle, vergi sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

Kaya, mevcut vergilendirme politikalarının kadınlar, düşük gelirli bireyler ve diğer kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu politikaların toplumsal adaletsizliği derinleştirdiğini vurguladı.

"Vergi politikaları kadın yoksulluğunu derinleştiriyor"

Adalet Kaya, kadınların ekonomik katkısını yeterince tanımayan ve düşük gelirli kadınları orantısız şekilde vergilendiren mevcut sistemin, toplumsal adaletsizliklere yol açtığını ifade etti. Özellikle dolaylı vergilerin kadınlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Kaya, kadınların düşük gelir gruplarında daha fazla yer aldığı ve harcamalarının temel ihtiyaçlara odaklandığı için bu vergilerden orantısız şekilde etkilendiğini belirtti.

"Cinsiyete duyarlı vergilendirme şart"

Kaya'nın sunduğu gerekçede, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı vergilendirmenin, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek politikalar içerdiği ifade edildi. Bu kapsamda önerilen düzenlemeler arasında şunlar yer aldı:

Kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden vergi politikaları,

Çocuk bakımına yönelik vergi indirimleri veya teşvikler,

Gelir düzeyi ve çalışma saatleri üzerindeki kısıtlamaları kaldıracak düzenlemeler.

Kaya, kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını gözeten ve destekleyen bir vergilendirme sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Vergi politikalarının analiz edilerek eşitsizlikleri azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kritik bir adım olduğunu belirtti.

Meclis Araştırması talebi

Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddelerine dayanarak sunulan önergede, vergi sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde yapılandırılmasını sağlamak için gerekli yasal değişikliklerin tespiti amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi.

Kaya, bu düzenlemenin hem toplumsal eşitlik hem de kapsayıcı bir kalkınma modeli açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

(EMK)