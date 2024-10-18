DEM Parti'den Uçum'a yanıt: Korkunuzu da, tedirginliğinizi de tahmin ediyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan ‘yeni süreç’ açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Doğan, Uçum’u etiketleyerek şöyle dedi: “Kötülüklerin Başdanışmanı @mehmetucum

atandığı koltuğun nimetlerine yaslanarak yine konuşmuş! Sizin gibi vesayetçileri çok iyi tanıyoruz. Korkunuzu da, tedirginliğinizi de tahmin ediyoruz! Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı.”

Uçum: Türkiye'de ne öncekine benzer ne de yeni bir çözüm süreci olur

Uçum ne demişti?

Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: "Yumuşama, normalleşme, tokalaşma hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin Türkiye’de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. O süreçler geçmişte kaldı, tarihe mal oldu.

"Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Devlet başka etkili yol ve yöntemler bulur. O da 15 Temmuz'dan sonra uygulanan güçlü ve etkili siyasi ve askeri stratejilerdir. Bunların yumuşatılması veya bunlardan vazgeçilmesi söz konusu olmaz. Terör Türkiye içinde nerdeyse tamamen tasfiye edildi. Sınır ötesi güvenlik bölgeleriyle birlikte ise tümden tasfiye edilecek bir sürece girildi. Kimse bu sürece engel olamaz.”

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(RT)