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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 14:03
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 15:05
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DEM Parti'den tutuklamalara tepki: "Toplumun iradesine darbe"

DEM Parti MYK'sı Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Açıklamada, “Zulmünüz, halkın özgürlük ve eşitlik mücadelesini durduramayacak” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta DEM Parti logosu yer alıyor. Arkasında bulanık şekilde bir salonda yer alan insanların fotoğrafı var.

DEM Parti'den tutuklamalara tepki: Toplumun iradesine ve özgürlük talebine darbe

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı, siyasi meşruiyetini kaybettikçe toplumun örgütlü güçlerine pervasızca saldırıyor.

"Ankara merkezli bir soruşturma bahanesiyle, Eş Genel Başkan Yardımcımız Sevtap Akdağ Karahalı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanımız Cengiz Dündar’ın da aralarında bulunduğu siyasetçiler, sendikacılar, insan hakları savunucuları ve gazeteciler gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

"Aynı gün Bahçesaray Belediyemize kayyım atanırken ana muhalefet lideri hakkında da soruşturma başlatıldı. Dersim Belediye Eşbaşkanımız Birsen Orhan ise bu sabah gözaltına alındı.

“Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor”

"Bu saldırılar, toplumun iradesine ve özgürlük taleplerine bir darbedir. Toplum iş, ekmek ve adalet talep ederken, iktidar bu haklı talepleri baskı, gözaltı ve tutuklamalarla karşılıyor. Halkın haklarını gasp eden bu rejim, kriz ve kaos üretmekten başka bir şey yapmıyor. Despot yönetimlerin yöntemlerini uygulayan bu düzen Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor.

“Er ya da geç verecekler”

"Amaçları halkın taleplerini bastırmaksa yanılıyorlar. 12 Eylül darbecilerinin başaramadığı zulüm düzenini kurma hayali bu iktidar için de hüsranla sonuçlanacaktır. İktidar sahipleri, halka karşı işledikleri suçların hesabını er ya da geç verecektir.

"Biz bu karanlığa teslim olmayacağız. Zulmünüz, halkın özgürlük ve eşitlik mücadelesini durduramayacak. Daha güçlü mücadele edeceğiz, daha sıkı kenetleneceğiz."

Haber Yeri
İstanbul
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