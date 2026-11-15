DEM Parti'den Seyid Rıza'nın idamının 89. yılında yüzleşme çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Seyid Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin 89. yılında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkçe ve Kürtçe yayımlanan açıklamada, Seyid Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin hâlâ açıklanmadığı hatırlatılarak devletin geçmişle yüzleşmesi ve özür dilemesi istendi.

Partinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Katledilişlerinin 89'uncu yıldönümünde Seyid Rıza ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Seyid Rıza büyük bir direnişin sembolüdür. Haksızlık ve zulüm karşısında baş eğmedi, diz çökmedi. Yolu yolumuzdur.

Açıklamada, “Seyid Rıza ve kefensiz ölülerimizin mezar yerleri açıklanmalı. Mezar yerleri açıklanana, hakikatle yüzleşilip özür dilenene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”

Hatimoğulları: Dersim Tertelesi ile yüzleşilmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Seyid Rıza, oğlu Hüseyin ve arkadaşlarını anarak mezar yerlerinin gizli tutulmasının tarihsel adaletin sağlanmasının önünde engel olduğunu belirtti.

Hatimoğulları, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Bir halkın hafızasını silmek, inancını yok etmek, başını eğdirmek istediler. Ama Dersim ne acısını unuttu ne de hakikatinden vazgeçti. Aradan geçen onca yıla rağmen Dersim'in yarası hâlâ açık, acısı hâlâ yüreklerimizde.”

Mezar yerlerinin açıklanmamasına tepki gösteren Hatimoğulları, “Bir halkın sevdikleriyle vedalaşma hakkını bile elinden alan bu karanlıkla yüzleşilmeden tarihsel adalet sağlanamaz. Dersim Tertelesi ile yüzleşilmeli, Pir Seyid Rıza ve yol arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır” dedi.

İHD: Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesi için kanun çıkarın

Bakırhan: Geçmişin acılarıyla yüzleşmek gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 15 Kasım 1937'nin adalet ve onur mücadelesi açısından tarihsel önem taşıdığını ifade etti.

Bakırhan, Seyid Rıza ve arkadaşlarının inançlarından, kimliklerinden ve onurlarından vazgeçmediklerini ifade ederek şöyle dedi:

Onların mücadelesi, bugün de hakikat, adalet ve özgürlük arayışımıza ışık tutuyor. Kendilerini saygı ve minnetle anıyorum. Eşit ve özgür bir ortak yaşam, geçmişin acılarıyla yüzleşmek, hakikati açığa çıkarmak ve adaleti tesis etmekle mümkündür.

Bakırhan, Seyid Rıza ve arkadaşlarının eşitlik, rızalık ve birlikte yaşam değerlerinin geleceğe taşınması gerektiğini de vurguladı.

HÜSEYİN AYGÜN'den Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi

Seyid Rıza ve arkadaşları 15 Kasım 1937'de idam edildi

Dersim'de 1937-1938 yıllarında yürütülen askerî harekât sırasında, 5 Eylül 1937'de tutuklanan Seyid Rıza, Elazığ'da yargılandı.

Seyid Rıza, oğlu Hüseyin ve arkadaşları, 15 Kasım 1937'de Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edildi.

Dönemin Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, anılarında Seyid Rıza'nın idam sehpasına götürüldüğünde söylediği sözleri, “Evladı Kerbelayıh. Bı hatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir” biçiminde aktardı.

Seyid Rıza ve birlikte idam edildiği kişilerin mezar yerleri, aradan geçen 89 yıla rağmen açıklanmadı.

(NÖ)