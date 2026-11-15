ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.11.2026 11:59 15 Kasım 2026 11:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.11.2026 12:05 15 Kasım 2026 12:05
Okuma Okuma:  3 dakika

DEM Parti'den Seyid Rıza'nın idamının 89. yılında yüzleşme çağrısı

DEM Parti, 15 Kasım 1937'de idam edilen Seyid Rıza ve arkadaşlarını anarak mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Dersim'de yaşananlarla yüzleşme ve tarihsel adalet çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den Seyid Rıza'nın idamının 89. yılında yüzleşme çağrısı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Seyid Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin 89. yılında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkçe ve Kürtçe yayımlanan açıklamada, Seyid Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin hâlâ açıklanmadığı hatırlatılarak devletin geçmişle yüzleşmesi ve özür dilemesi istendi.

Partinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Katledilişlerinin 89'uncu yıldönümünde Seyid Rıza ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Seyid Rıza büyük bir direnişin sembolüdür. Haksızlık ve zulüm karşısında baş eğmedi, diz çökmedi. Yolu yolumuzdur.

Açıklamada, “Seyid Rıza ve kefensiz ölülerimizin mezar yerleri açıklanmalı. Mezar yerleri açıklanana, hakikatle yüzleşilip özür dilenene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”
“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”
15 Kasım 2025

Hatimoğulları: Dersim Tertelesi ile yüzleşilmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Seyid Rıza, oğlu Hüseyin ve arkadaşlarını anarak mezar yerlerinin gizli tutulmasının tarihsel adaletin sağlanmasının önünde engel olduğunu belirtti.

Hatimoğulları, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Bir halkın hafızasını silmek, inancını yok etmek, başını eğdirmek istediler. Ama Dersim ne acısını unuttu ne de hakikatinden vazgeçti. Aradan geçen onca yıla rağmen Dersim'in yarası hâlâ açık, acısı hâlâ yüreklerimizde.”

Mezar yerlerinin açıklanmamasına tepki gösteren Hatimoğulları, “Bir halkın sevdikleriyle vedalaşma hakkını bile elinden alan bu karanlıkla yüzleşilmeden tarihsel adalet sağlanamaz. Dersim Tertelesi ile yüzleşilmeli, Pir Seyid Rıza ve yol arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır” dedi.

İHD: Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesi için kanun çıkarın
İHD: Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesi için kanun çıkarın
15 Kasım 2024

Bakırhan: Geçmişin acılarıyla yüzleşmek gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 15 Kasım 1937'nin adalet ve onur mücadelesi açısından tarihsel önem taşıdığını ifade etti.

Bakırhan, Seyid Rıza ve arkadaşlarının inançlarından, kimliklerinden ve onurlarından vazgeçmediklerini ifade ederek şöyle dedi:

Onların mücadelesi, bugün de hakikat, adalet ve özgürlük arayışımıza ışık tutuyor. Kendilerini saygı ve minnetle anıyorum. Eşit ve özgür bir ortak yaşam, geçmişin acılarıyla yüzleşmek, hakikati açığa çıkarmak ve adaleti tesis etmekle mümkündür.

Bakırhan, Seyid Rıza ve arkadaşlarının eşitlik, rızalık ve birlikte yaşam değerlerinin geleceğe taşınması gerektiğini de vurguladı.

Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
HÜSEYİN AYGÜN'den
Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
14 Kasım 2009

Seyid Rıza ve arkadaşları 15 Kasım 1937'de idam edildi

Dersim'de 1937-1938 yıllarında yürütülen askerî harekât sırasında, 5 Eylül 1937'de tutuklanan Seyid Rıza, Elazığ'da yargılandı.

Seyid Rıza, oğlu Hüseyin ve arkadaşları, 15 Kasım 1937'de Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edildi.

Dönemin Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, anılarında Seyid Rıza'nın idam sehpasına götürüldüğünde söylediği sözleri, “Evladı Kerbelayıh. Bı hatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir” biçiminde aktardı.

Seyid Rıza ve birlikte idam edildiği kişilerin mezar yerleri, aradan geçen 89 yıla rağmen açıklanmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
seyit rıza Seyit rıza ve arkadaşlarının idamı dem parti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git