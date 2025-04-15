DEM Parti'den proje okullarıyla ilgili önerge: Atamalarda ayrımcılık yapılıyor mu?

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, proje okulunda yaşanan öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

Önergede öğretmenlerin itirazlarına, sendikaların ve öğrencilerin eylemlerine yer veren Çağlar-Gökalp, “Öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler hangi mevzuat, yönetmelik veya genelgeye dayanarak yürütülüyor? Atamalarda sendikal kimlik, etnik kimlik veya siyasi görüş gibi ayrımcı uygulamalar olup olmadığına dair değerlendirme ve denetimler yapılıyor?” diye sordu.

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Proje okulların sayısını da soran Çağlar- Gökalp, önergesinde şu soruları yöneltti:

Bu okulların illere göre dağılımı nasıldır? Proje okullarına atama kriterlerini sağlayan öğretmen ve idareci sayısı kaçtır?

Proje okulu statüsündeki okullara son 5 yılda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılan pay yıllara göre ne kadardır? Proje okullarındaki öğrenci ve derslik sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde proje okulu statüsündeki liselerde 2023-2025 yılları arasında görevden alınan, yer değişikliğine zorlanan ya da yerlerine yeni öğretmen atanan eğitimci sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nasıldır? Bu öğretmenlerin üyesi oldukları sendikalara göre dağılımı nasıldır?

Proje okullarında görev yapacak öğretmen ve yöneticilerin belirlenmesinde hangi nesnel kriterler kullanılmaktadır? Proje okullarına atama ve görevden alma kararları kim veya kimler tarafından alınmaktadır?

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme tarihleri ile öğretmen yer değiştirme tarihlerinin farklı olmasının sebebi nedir? Bu okullara yapılan atamalar için eğitim-öğretim yılı ara dönemin tercih edilmesinin sebebi nedir? Bu ara süreçte norm kadro fazlası olarak belirlenen eğitim emekçilerinin mağduriyetleri nasıl giderilmektedir?

Eğitim sendikalarının, bu atamaların siyasi gerekçelerle yapıldığı ve eğitimde kadrolaşmanın amaçlandığı yönündeki açıklamaları Bakanlığınızca soruşturulmuş mudur?

Öğretmenlerinin başka okullara tayin edilmesine karşı öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak gerçekleştirdiği protesto eylemleri sonucunda hakkında disiplin işlemi başlatılan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin eğitim haklarının korunması adına Bakanlığınız herhangi bir güvence sağlamış mıdır? Üniversite yerleştirme sınavlarına az bir zaman kaldığı gözönünde bulundurulduğunda öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin moral ve motivasyonlarına olan etkileri Bakanlıkça nasıl değerlendirilmiştir?

Proje okullarına yapılan müdahalelerin, eğitimde fırsat eşitliği ve bölgesel farklılıklar üzerindeki etkileri değerlendirilmiş midir? Bu uygulamaların dezavantajlı bölgelerdeki okullara etkisine dair bir etki analizi yapılmış mıdır?

Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu uygulamaların geri çekilmesi, öğretmenlerin görevlerine iadesi, atama sürecinin şeffaflaştırılması ve atama yönetmeliğinin objektif kriterlere göre yeniden düzenlenmesi yönünde bir adım atılması planlanmakta mıdır?

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Proje okullar nedir?

2014 yılında “dershane yasası” olarak tanımlanan Torba Yasa’ya eklenen bir madde ile Türkiye’nin en köklü ve en yüksek puanla öğrenci alan liseleri “proje okul” yapıldı.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 22 Şubat’ta yapılan değişiklikle “proje okullar” tanımı kaldırıldı ve sınavla öğrenci alan liseler tanımı kaldı. Ancak 15 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvuru ve sınav kılavuzunda sınavla öğrenci alan liseler tekrar “proje okul” olarak yer aldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde proje okul sayısı her ilde 3 veya 5 iken şu an Türkiye genelinde sayı 2 bin 153’e ulaştı.

Proje okullara ilişkin tartışma ise 8 Nisan’da MEB’in açıkladığı atama sonuçlarıyla başladı.

30’dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin, “norm kadro” gerekçesiyle 8 Nisan’da görev yerleri değiştirildi.

Bunun üzerine öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sendikalar eylemlere başladı.

Proje okullarında çalışan öğretmenlerin görev süresi daha önce ortalama 15 yılı geçiyordu fakat 2020 yılındaki mevzuat değişikliğiyle süre 4 artı 4 olmak üzere sekiz yıl ile sınırlandı.

(RT)