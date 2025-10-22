DEM Parti'den Peygamber Sevdalıları Vakfı önergesi

2018 yılında, sivil toplum kuruluşu kimliğine sahip kimi organizasyonların birleşmesiyle kurulan, Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2024 yılı sonunda protokol imzalandı. Buna göre Vakfın duyuruları devlet okullarında yapılabiliyor ve okullarda etkinlikler düzenlenebiliyor.

Bu etkinliklerden biri Diyarbakır'da hayata geçirildi. 7-10 yaş arası çocukları dahil ederek düzenlenen “Hayat Namazla Güzeldir” isimli çalışmada çocuklara haremlik selamlık şekilde yürüyüşler yaptırıldığı, çocuklara, “seramoni” niteliğinde, cemaat halinde namaz kıldırıldığı görüntüler sosyal medyada yer buldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Milletvekilleri Beritan Güneş, Serhat Eren, Ceylan Akça, Halide Türkoğlu, Adalet Kaya, Mehmet Kamaç ve Berdan Öztürk, Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın "pedagojik ilkeleri ihlal etmenin yanı sıra dini araçsallaştırma/istismar etme yönlü" olarak tanımladıkları etkinliklerini meclis gündemine taşıdı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı X hesabından yayınlanan görüntülerden bir kesit

MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı

"Çocuğun şov nesnesine dönüştürülmesi istismardır"

DEM Parti Milletvekileri "çocuk ve inanç istismarı" olarak tanımladıkları bu çalışmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede din ile alakalı ritüel niteliğindeki hemen her şeyin, çocuklar aracılığı ile bir tür “gösteriye,” sokak “şovuna” dönüştürülmesi durumunun pedagojik ilkelere aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her çocuğun inanç özgürlüğüne sahip olması gerektiği kabulüyle birlikte bu durumun ancak çocuğun üstün yararı gözetilerek uygulanabileceği; hiçbir dini veya politik organizasyon tarafından çocukların yönlendirilmemesi ve tek tip kimlik dayatılmaması gerektiği çocuk haklarının temel ilkelerindendir. Bu sebeple çocukların dini ve politik nitelikli toplu etkinliklerde, bir nevi “şov nesnesine” dönüştürülmesi ve “araçsallaştırılmaları,” çok boyutlu ihlal, ihmal ve istismar anlamına gelmektedir."

Peygamber Sevdalıları Vakfı X hesabından yayınlanan yürüyüş görüntülerinden bir kesit

"Çocuklar en çok evlerinde istismara maruz kalıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yanıtlaması beklenen sorular Bakanlığınız, çocukların dini içerikli toplu etkinliklerde yer aldırılmasının pedagojik ve psikolojik etkilerine ilişkin herhangi bir değerlendirme, araştırma veya risk analizi yapmış mıdır? Çocukların dini içerikli organizasyonlarda “haremlik-selamlık” biçimde ayrılması gibi uygulamalar, çocuğun üstün yararı ve inanç özgürlüğü ilkeleri açısından nasıl değerlendirmektedir? Dini içerikli çocuk etkinliklerinin düzenlenmesinde psikolog, pedagog veya çocuk gelişimi uzmanlarının görüşlerine başvurulmakta mıdır? Bu mevzuatta zorunlu tutulmakta mıdır? Uygulamada riayet edilmekte midir? Mevzuatta zorunlu değilse bu konuda bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün hemen ertesinde düzenlenen “Niyet ettim tesettüre” etkinliği gibi faaliyetlerde, kız çocuklarının bedensel özerkliklerinin ihlal edildiği yönündeki kamuoyu tepkilerine ilişkin bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Çocuklarla çalışan dini içerikli vakıf ve derneklerin faaliyetlerinin çocuk hakları perspektifinden denetimi için bağımsız bir mekanizma kurulması yönünde bakanlığınızın bir girişimi bulunmakta mıdır? Bakanlığınız, çocukların özgür düşünme, sorgulama ve farklı inanç biçimlerini tanıma hakkını destekleyecek özgürlükçü laik, çoğulcu ve demokratik içerikli programlar yürütmekte midir? Mezkûr vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokole dair Bakanlığınızdan herhangi bir görüş talep edilmiş midir? Çocukların dini veya politik organizasyonlarda araçsallaştırılmasının önüne geçmek amacıyla, kamu kurumlarıyla yapılan protokollerin gözden geçirilmesi ve çocuk hakları denetimi açısından yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalışma başlatmayı planlıyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanıtlaması beklenen sorular Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hala yürürlükte midir? Söz konusu protokolün kapsamı ve detayları nedir? Yukarıda sıralanan olayların ardından söz konusu protokol ne zaman iptal edilecektir? Mezkûr kurumun yaptığı/yapacağı etkinliklerin çocukların pedagojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerine etkileri konusunda, herhangi bir inceleme veya değerlendirme yapılmış mıdır, yapılmakta mıdır? Etkinliklere katılan çocukların yaş aralığı, katılım biçimi (zorunlu/gönüllü) ve ebeveyn onamı hakkında bakanlığınızda kayıt bulunmakta mıdır? Bakanlığınız, çocukların inanç, kimlik veya cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmaması için sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokolleri yeniden gözden geçirmeyi planlamakta mıdır? Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, çocukların dini veya ideolojik yönlendirmelere karşı “korunması” konusunda Bakanlığınızın yürürlükte olan bir eylem planı var mıdır?

(NÖ)