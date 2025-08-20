DEM Parti'den 'özerklik talebi' iddialarına yanıt: Maksatlı bir yalandır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, “Komisyonda özerklik dahil çeşitli talepler gündeme getirdikleri” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Parti, söz konusu iddiaları “yalan ve provokasyon” olarak nitelendirdi.

Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti’nin “Türkiye’nin üniter yapısının değiştirilmesi ve Kürtçe’nin resmi dil olması da dahil olmak üzere yedi talepte bulunduğunu” öne sürdü. Arslan, bu iddiaları gerekçe göstererek “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na katılmadıklarını açıkladı.

Aslan’ın paylaştığı listede, “Kürtlere özerklik verilmesi, Anayasa’da etnik kimliklerin belirtilmesi, Kürtçe’nin resmi dil yapılması ve PKK’lıların geri dönüşünün sağlanması” gibi maddeler yer aldı. Arslan, Komisyonu “Öcalan’ın ve terör örgütünün ajandasını aklama girişimi” olarak nitelendirdi.

Yüksel Arslan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Biz Komisyona Neden Katılmadık?

DEM’in Komisyondan Talepleri Şunlarmış:

1. Kürtlere özerklik verilsin!

2. "Türk Milleti" yerine etnik kökenler Anayasa'da belirtilsin!

3. Doğu ve Güneydoğu'ya vali atanmasın!

4. Kürt ordusu kurulsun!

5. Kürdistan’ın İç-Dış. İşleri Bakanları olsun!

6. Kürtçe resmi dil olsun!

7. Kandil ve diğer kamplardaki, Avrupa'daki PKK'lıların topluca geri dönmesi sağlansın!

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"; Türk milletine vefasızlığın, Türk'e yapılan hakaretin, insanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gösterilen düşmanlığın yeni ve eşi benzeri görülmemiş adresidir. Etnik ihanete yol verenlerin buluştuğu, bebek katilinin övgüsüne mazhar olanların kışkırtılmış cahil cesaretiyle konuştuğu bu komisyon tarihe kapkara harflerle yazılacak.

İmralı'nın ve Kandil'in gölgesinde yatmanın moda olduğu, bebek katilinin talimatıyla kurulan komisyonda boy göstermenin alkışlandığı günlerden geçiyoruz! İmralı'daki köpek havlıyor, derdini Ankara'daki katolik nikahlı "Yeni ve Eski Sevgilileri" yumurtluyor.

PKK'nın ve bebek katili teröristin iddialarını hayata geçirmek ne zamandır "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" diye anılır oldu? Bu komisyon, düpedüz Öcalan'ın ve terör örgütünün ajandasını aklama komisyonudur.

Milyonlarca insanın hatırasını, inancını, değerlerini ve mücadelesini yıkmanıza; Türk'ün haysiyetine, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine dil uzatmanıza izin vermeyeceğiz!"

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları

Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan’ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti’nin Komisyon’da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır.

Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor.

Komisyon’un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis’in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.

DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır.

Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır.

Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

