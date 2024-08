DEM Parti'den önerge: Kürtçe resmi dil olarak kabul edilmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Kürtçeye dönük baskılara dair Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken ve Kürtçe şarkı söyleyenlerin tutuklandığını belirten Çiçek, devamında şunları söyledi: “Balıkesir’de Kürt işçilerin anadillerinde konuştukları gerekçe gösterilerek tutuklanmaları, İstanbul’da mısır satan ve bir turiste ‘Kürdüm, Mezopotamyalıyım’ diyen işçinin ifadeye çağrılması ve işten çıkartılması, yine İstanbul HD İskender’de emekçilerin Kürtçe konuşmaları sebebiyle işten çıkartılmaları, İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapılan ev baskınlarında Kürtlerin düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmaları ve gözaltına alınan kişilere uygulanan işkence ve kötü muamele bu sürecin sadece bir yönüdür.

"Kürtlere düşmanlık körükleniyor"

"Kürtlerin geleneksel kıyafetlerinden kültürel etkinliklerine, müziğinden düğünlerine, özel yaşam alanlarından siyasetine kadar uzanan bu düşmanlık hali daha da körüklenmekte ve derinleştirilmektedir. Yargı da bu sürecin aparatı haline getirilmiş ve sayısız emsal kararla sabit olmasına rağmen Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmek suça gerekçe sayılmıştır. Kürtlerin her halinin kriminalize edildiği, Kürt olmanın dahi suç teşkil edebilen bir sebebe dönüştüğü bu ırkçılığın iktidar ve kurumları eliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığı açıktır.

"Anadilinde eğitim hakkı tanınmalı"

"Savaş politikalarının ve düşman siyasetinin sona ermesi Türkiye halklarının asli talebi ve ihtiyacıdır. Kürt meselesi başta olmak üzere tüm toplumsal meselelerin çözümü için sivil ve demokratik siyasetin önündeki engellemeler bir an önce kaldırılmalıdır. Kalıcı bir barış ve onurlu bir yaşam için bir an evvel Kürt diline yönelik engellemelere son verilmeli, eğitimin her kademesinde anadilinde eğitim hakkı tanınmalı ve Kürtçe resmi dil olarak kabul edilmelidir."

(RT)