DEM Parti'den Mızraklı ve hasta mahpuslar için çağrı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik talebinin reddedilmesini eleştirdi.

Hatimoğulları, kararın keyfi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sevgili Dr. Selçuk Mızraklı’nın açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebi reddedilerek; bu hakkı keyfi bir şekilde gasp ediliyor. Başta hasta mahpuslar olmak üzere birçok tutsak keyfi uygulamalarla cezaevinde tutuluyor. Bu yaklaşım sonlandırılmalı; hukuksuz bir şekilde dört duvar arasında tutulan herkesin özgürlüğü bir an evvel sağlanmalıdır.”

Barış ve demokratikleşmenin önünü açacak yasal düzenlemelere de dikkat çeken Hatimoğulları, şöyle dedi:

“Barış ve demokratikleşme adımları, İnfaz Kanunu başta olmak üzere, TMK ve ceza yasaları ile ilgili gerçekleşmesi gereken düzenlemelerle atılabilir. Herkesin hakkının korunduğu, adaletin tesisini sağlayacak düzenlemeler barışa ve demokratikleşmeye doğru atılacak sağlam adımlar olacaktır.”

"Siyasi saikli bir karardır"

Bakırhan da şu açıklamayı yaptı:

“Önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanımız Dr. Selçuk Mızraklı hakkında, “iyi halli” olmadığı gerekçesiyle açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebinin reddedilmesi, hukuka aykırı ve siyasi saikli bir karardır.

Cezaevi idarelerinin bu keyfi ve adaletsiz tutumları, toplumsal barış iklimine ve toplumun umutlarına açıkça zarar vermektedir.

Sevgili Selçuk Mızraklı hakkında verilen bu haksız karar derhal geri çekilmeli; Mızraklı başta olmak üzere, cezaevi yönetimlerinin keyfi kararlarıyla içeride tutulan herkesin özgürlüğü bir an önce sağlanmalıdır. Bu, sadece insani bir çağrı değil, aynı zamanda hukukun ve adaletin gereğidir.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte, başta İnfaz Kanunu, TMK ve ceza yasaları olmak üzere tüm mevzuatta demokratikleşmeyi, hakların korunmasını ve adaletin tesisini sağlayacak düzenlemelerin yapılması elzemdir. Bu adımlar, barış ve çözüm arayışlarına gerçek anlamda katkı sunacaktır."

