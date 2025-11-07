ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 13:39
2 dk Okuma

DEM Parti'den 'Laz Dil Günü'nde 'Lazca' mesaj: Dilimiz kimliğimizdir/Nenaşi ndğa moxvamu

DEM Parti, 7 Kasım Lazca Dil Günü'ne ilişkin Laz dilinde ve Türkçe mesaj paylaştı. Mesajda, 7 Kasım'da doğan Kazım Koyuncu da anıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den 'Laz Dil Günü'nde 'Lazca' mesaj: Dilimiz kimliğimizdir/Nenaşi ndğa moxvamu
*Özlem Şendeniz'in "Kimdir Bu Lazlar?" kitap kapağıdan

Güney Kafkas Dil Ailesi’nin üyesi Lazca, bugün Türkiye'de konuşulan 46 dil arasında yok olma tehlikesi altında olan dillerin başında geliyor.

Laz Enstitüsü, Lazca'yı unutturmamak amacıyla 2021 yılında, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun da doğum günü olan 7 Kasım'ı Lazca Dil Günü olarak ilan etti.

Bu yıl dördüncüsü kutlanacak olan dil gününe ilişkin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) de Lazca ve Türkçe kutlama mesajı yayımlandı.

"Kutlama değil, çağrı"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda UNESCO tarafından 'kesinlikle tehlike altında' olarak sınıflandırılan kadim bir dilin yaşatılması için güçlü bir çağrıdır" ifadelerine yer verildi.

"Dilimiz kimliğimizdir"

Dil, Kültür ve Sanat Komisyonumuzun 7 Kasım Lazca Dil Gününe ilişkin yaptığı açıklama:

Bugün, 7 Kasım Lazca Dil Günü. Bu tarih, ilk Lazca gazete "Mç'ita Murutsxi"nin (Kızıl Yıldız) 7 Kasım 1929’da yayın hayatına başlamasının ve Laz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu'nun doğum gününün anlamlı bir kesişimidir.

Ancak bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda UNESCO tarafından "kesinlikle tehlike altında" olarak sınıflandırılan kadim bir dilin yaşatılması için güçlü bir çağrıdır.

Yüzyıllardır Karadeniz'in sarp kıyılarında yankılanan Lazca (Lazuri Nena), uygulanan asimilasyon politikaları, kentleşme ve dilin kamusal alandan dışlanması nedeniyle bugün sessizleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir dilin kaybı, sadece bir iletişim aracının değil, o dili konuşan halkın kolektif belleğinin, kültürünün ve dünyaya bakışının da kaybı demektir.

Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak için Laz halkının somut ve acil talepleri vardır:

Anayasal Güvence: Lazcanın ve Laz kültürünün anayasal olarak tanınması ve koruma altına alınması.

Eğitim Hakkı: Lazcanın okullarda "seçmeli ders" olmasının önündeki fiili engellerin kaldırılması, ailelerin bu konuda teşvik edilmesi ve enstitü düzeyinde (Laz Enstitüsü) desteklenmesi.

Akademik Alan: Başta bölge üniversiteleri olmak üzere, üniversitelerde "Laz Dili ve Edebiyatı" bölümlerinin ve araştırma merkezlerinin kurulması.

Kamusal Alan: Kamu yayıncılığı (TRT) başta olmak üzere, medyada Lazca yayınlara yer verilmesi ve Laz kültürel üretimlerinin devlet tarafından pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi.

7 Kasım, Lazcanın yaşam mücadelesine omuz verme günüdür.

Skidas Lazuri Nena! Yaşasın Lazca!

DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu

7 Kasım 2025

Haber Yeri
İstanbul
Laz Dil Günü dem parti laz enstitüsü Lazca Kazım Koyuncu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git