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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 13:59
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2025 15:15
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DEM Parti'den 'komisyon' çıkışı: CHP ile bakış açımız aynı

Sürecin, 'terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilmesine şiddetle karşı çıktıklarının altını çizen DEM Parti Grup Başkan Vekili Koçyiğit, "Komisyon mutlaka demokratikleşme ve barış perspektifini içermeli. Biz de ifade ettik, CHP'de" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den 'komisyon' çıkışı: CHP ile bakış açımız aynı
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, güncel gelişmelere ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

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Koçyiğit, yangına müdahaleye dair çağrıları duymayan bir akılla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Ülkenin milyonlarca liralık kaynakları yanıp kül oluyor. Bütün bunlara kader dememizi, doğal karşılaşmamızı bekleyen bir anlayış karşımıza çıkıp doğru dürüst bir açıklama yapmadan bunları normalleştirmeye çalışıyor" dedi.

"Yangınların sorumlusu AKP hükümeti"

Yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemenin haksızlık olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu yangınların en büyük sorumlusu önlem almayan AKP hükümetidir. Önlem almayan kurumlardır ve bakanlığın bizzat kendisidir" tepkisini gösterdi.

Yangınlara müdahale ederken yaşamını yitirenlere işaret eden Koçyiğit, "Bu sudan ölümleri başsağlığı dileyerek geçiştirmeyi de kabul etmiyoruz. Vicdanımız bunu kabul etmiyor, bunlar kader değil, önlenebilecek ölümlerdir. Ancak Türkiye’de ne yazık ki bunlar önlenemediği için insan yaşamı sudan ucuz olduğu için her gün yeni ölümlerle yeni yaşam kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir hafta önce ameliyat olduğu için yangın söndürmeye gönderilen ve bu sırada kalp krizi geçiren işçiyi de ifade etmek istiyorum. Bir hafta önce ameliyat olan işçinin dinlenmesi gerekirken, orman alanlarına sürülmesi göz göre göre sağlık ve yaşam hakkının hiçe sayılmasıdır" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye' tepkisi

Koçyiğit, TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de şunları söyledi:

"Biz bu sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı ve demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim. Komisyon üyelerimiz belirlendi. Daha önce belirlemiştik ve basına da yansımıştı. Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız ile bu komisyonda çalışacağız. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız."

"CHP ile bakış açımız aynı"

Koçyiğit, komisyona dair demokratikleşme taleplerinde CHP ile aynı bakış açılarının olduğunu söyledi. Komisyonun teknik bir seviyeye indirilmemesi gerektiğini kaydeden Koçyiğit, son olarak şöyle konuştu:

"Meclis başkanı ile yapılan son toplantıda hem biz hem de CHP hem de genel olarak muhalefet; komisyonun teknik bir komisyon seviyesine indirgenmemesini, sadece silah bırakma meselesine özgülenen bir komisyon olmaması gerektiğini söyledi. Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP de ifade etti. O anlamıyla genel demokrasi konusunda muhalefet, mutabakat ve ortak bir yaklaşım benimsiyor."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
gülistan kılıç koçyiğit dem parti barış ve demokratik toplum süreci
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