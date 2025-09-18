ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 18:08
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 18:14
2 dk Okuma

DEM Parti'den 'kent uzlaşısı' tepkisi: Bu yargılama toplumsal barışın tesisine zarar veriyor

"Kent Uzlaşısı Davası"nın halkların iradesine karşı açılmış siyasi bir dava olduğunu belirten DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Kent uzlaşısı suç değildir" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 31 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Kent Uzlaşısı Davası" duruşmasında 9 kişinin tutuklu yargılanmasının devam etmesine karar verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karara tepki gösterdi.

"Halkların ortak iradesinin ürünü"

Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün görülen Kent Uzlaşısı davasında tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması gerekirken, bir kez daha hukuk dışı bir karara imza atıldı. Kent Uzlaşısı davasıyla 'Kürde İstanbul’da yaşayabilirsin ama yaşadığın kenti yönetemezsin' diyorlar! Bunu kabul etmiyoruz! Kent Uzlaşısı, İstanbul’da yaşayan halkların ortak iradesinin ürünüdür. Halkların barış içinde kentlerini yönetme iradesini göstermesidir. Kent Uzlaşısı davasıyla sadece halkların ortak iradesi değil, demokratik siyasete katılımı da hedef alınmaktadır. Kent Uzlaşısı’nı yargılamak, halkların bir arada barış içinde yaşama talebini yargılamaktır. Bu yargılama toplumsal barışın tesisine zarar veriyor. Bir kez daha söylüyoruz: Kent uzlaşısı suç değildir!"

"Hukuk dışı bir karardır"

Tuncer Bakırhan da şu paylaşımı yaptı:

"Kent Uzlaşısı’na ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, halkların demokratik seçme ve seçilme iradesine yönelik ciddi bir müdahaledir. Bu davayla halkların demokratik siyasete katılımı hedef alınmakta; halkların ortak aklıyla şekillenen kent uzlaşısı suç gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Net bir şekilde ifade ediyoruz: Bu halkların iradesine karşı açılmış siyasi bir davadır. Halkların kentlerini demokratik yöntemlerle yönetme iradesi suç sayılamaz! Kent Uzlaşısı aynı zamanda barışa, demokrasiye ve ortak yaşama yönelik önemli bir yaklaşımdır. Kent uzlaşısını yargılamak, halkın barış talebini ve demokratik toplum idealini cezalandırmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kent Uzlaşısı kapsamında tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması gerekirken, tutukluluk hallerinin devamı kabul edilemez ve hukuk dışı bir karardır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan Kent uzlaşısı
