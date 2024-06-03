DEM Parti'den kayyıma karşı nöbet eylemi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti ) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in TBMM'de ypacağı basın açıklaması, kayyım atama kararının ardından Genel Merkez binasına alındı.

Koçyiğit gece yarısı alınan kararın, demokrasiye karşı olduğunu ve irade gaspı olduğunu ifade etti.

Koçyiğit, kayyım atanması kararına karşı, İstanbul'da saat 18:00'de Saraçhane'de kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Koçyiğit konuşmasında şunları söyledi:

"Kürt halkı seçimlerde darbeci anlayışı ve kayyımları süpürüp çöp sepetine attı" diyen Koçyiğit, "Kayyım kararıyla iktidar 31 Mart seçimlerindeki yenilginin intikamını belediyelerimizden almaya başladı. Önce Van’da seçilmiş eş başkanımız Sayın Abdullah Zeydan’ın memnu haklarını almış olmasına rağmen seçildikten sonra adeta bir tuzak kurarak mazbatasını vermediler. Van halkı iradesine sahip çıktı ve zaten kendisine ait olanı geri aldı”

“Bu OHAL hukukudur. KHK ile getirdikleri irade gaspları siyasi darbelerle bugün hala Kürtleri yıldırma politikası olarak kullanılıyor. Yani Kürt'ün OHAL’i hiç bitmiyor, Kürt'e uygulanan OHAL hiç bitmiyor. Kürt'e uygulanan istisna hukuku hiç bitmiyor bu ülkede. Biz ne kadar demokratik siyasette ısrar ediyorsak iktidar da o kadar bu ısrarımızdan bizi vazgeçirmeye çalışıyor. Normalleşme ve yumuşama safsataları günlerce almış başını gidiyor. Bu mudur normalleşme? Bu mudur demokratik anayasa için attığınız ilk adım? AKP-MHP iktidarının normalleşme iddiası çökmüştür. "

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Eş Başkanlarının yarın Hakkari'ye gideceğini duyurdu.