DEM Parti'den kayyım düzenlemesinin iptali için kanun teklifi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, belediyelere kayyım atama olanağı sağlayan 2016 yılında yürürlüğe konulan Kanun Hükmündeki Kararname’de (KHK) düzenleme yapılması için Meclis'e yasa teklifi sundu.

Teklifte, KHK’nin Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yapıldığına işaret edildi ve "KHK ile sadece halk iradesiyle seçilmiş eş başkanlar görevlerinden alınıp belediyeler gasp edilmiş, yine halk iradesiyle seçilmiş belediye meclisleri, encümen ve komisyonlar da atanmış memurların kontrolüne bırakılmıştır" denildi.

Düzenlemeyle “yerel yönetimin merkezi yönetime bağlandığı” ifade edildi ve “yerel yönetimlerdeki görevden uzaklaştırılmanın kalıcı hale geldiği” belirtildi.

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"Denetlemez bir yetki alanı açtı"

“Görevden almanın belli periyotlarla yeniden değerlendirmelerle göreve iade imkanını ortadan kaldırıldığı” vurgulanan teklifte, bu durumun “İçişleri Bakanlığına hukuki yönden denetlemez bir yetki alanı açtığı” vurgulandı.

Teklifte, söz konusu KHK ile 11 Eylül 2016'da başlatılan kayyım atama uygulamasıyla Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 95 belediyesine kayyım atandığı, 2019'da da Halkların Demokratik Partisi'nin 48 belediyesine kayyım atandığı; son olarak 3 Haziran’da Hakkari Belediyesine kayyım atandığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcının “Fethullah Gülen yapılanmasından arananlar listesinde bulunduğu” belirtildi.

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"144 belediyeye kayyım atandı"

Sekiz yılda Kürt illerinde il, ilçe ve beldelerde toplam 144 belediyeye kayyım atandığı ifade edilen teklifte, “Kürtlerin yoğun yaşamadığı illerde ise; görevden alınan belediye başkanının diğer partilerden olduğu 15 belediyeye kayyım atanmadığı, belediye meclisinin seçimle yeni başkanı seçtiği” vurgulandı.

Teklifte, “kayyım uygulanmasının seçimle kazanılamayan belediyelerin vesayetle elde edilmesine olanak sağladığı, kayyımların yarattığı tahribatın bu uygulamanın mevzuattan kaldırılmasını zorunlu kıldığı” belirtildi.

Sadece kayyım uygulamasının değil, belediye eş başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına olanak sağlayan maddelerin de "demokrasinin temel ilkeleri, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri gibi evrensel kurallar gereğince demokratikleştirilmesi gerektiğinin” altı çizildi.

OHAL Düzenlemeler ve Uygulamaları

(RT)