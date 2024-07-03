DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kayseri’de Suriyeli bir erkeğin yine Suriyeli bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Suriyelilere dönük başlayan ve birçok kente yayılan saldırılarla ilgili Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Danış- Beştaş, önergede saldırılarla ilgili, “Galeyena gelmiş olan halk kitleleri, meseleyi ‘bir çocuğun istismarı’ ve ‘çocuğun üstün yararı’ olarak görmemiş, mülteci karşıtlığı ve ırkçılık temelinde saldırgan bir düzeye yükseltmiştir” dedi.

Antep, Konya, Bursa, Hatay, Antalya, Urfa’da Suriyelilerin ev ve iş yerlerinin ateşe verildiği belirtilen önergede, siyasilerin söylemlerine atıf yapıldı.

Mülteci karşıtlığı üzerinden yapılan açıklamaların, ırkçılığın tetiklenmesine neden olduğu ifade edilen önergede, “Bir araştırma komisyonu kurularak; Kayseri hadisesi başta olmak üzere Türkiye’deki linç olaylarının çok boyutlu bir biçimde araştırılması, sorunların ve çözüm yöntemlerinin tespiti acil ve gereklidir” denildi.

Ayrıca önergede, Alevileri hedef alan Maraş Katliamı (1978) ve Sivas Katliamı (1993) hatırlatıldı. "Linç girişimine karışan her bireyin ve azmettiricilerinin, hukuk önünde, hukuki yollarla hesap vermesi gerektiği" vurgulandı.