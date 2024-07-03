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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:45
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DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kayseri'de başlayan ve birçok kentte yayılan Suriyelilere yönelik saldırılarla ilgili önerge verdi ve "Türkiye’deki linç olaylarının çok boyutlu bir biçimde araştırılması, sorunların ve çözüm yöntemlerinin tespiti acil ve gereklidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kayseri’de Suriyeli bir erkeğin yine Suriyeli bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Suriyelilere dönük başlayan ve birçok kente yayılan saldırılarla ilgili Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Danış- Beştaş, önergede saldırılarla ilgili, “Galeyena gelmiş olan halk kitleleri, meseleyi ‘bir çocuğun istismarı’ ve ‘çocuğun üstün yararı’ olarak görmemiş, mülteci karşıtlığı ve ırkçılık temelinde saldırgan bir düzeye yükseltmiştir” dedi.

Antep, Konya, Bursa, Hatay, Antalya, Urfa’da Suriyelilerin ev ve iş yerlerinin ateşe verildiği belirtilen önergede, siyasilerin söylemlerine atıf yapıldı.

Mülteci karşıtlığı üzerinden yapılan açıklamaların, ırkçılığın tetiklenmesine neden olduğu ifade edilen önergede, “Bir araştırma komisyonu kurularak; Kayseri hadisesi başta olmak üzere Türkiye’deki linç olaylarının çok boyutlu bir biçimde araştırılması, sorunların ve çözüm yöntemlerinin tespiti acil ve gereklidir” denildi.

Ayrıca önergede, Alevileri hedef alan Maraş Katliamı (1978) ve Sivas Katliamı (1993) hatırlatıldı. "Linç girişimine karışan her bireyin ve azmettiricilerinin, hukuk önünde, hukuki yollarla hesap vermesi gerektiği" vurgulandı.

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