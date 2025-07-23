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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 10:16
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 10:45
2 dk Okuma

DEM Parti'den 'kapatma' iddialarına yanıt: Partimizi feshetmiyoruz

Kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal algıyı çarpıtmak isteyenler olduğunu belirten DEM Parti, "Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor" açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den 'kapatma' iddialarına yanıt: Partimizi feshetmiyoruz
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) "kapatılma" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin. Partimizi feshetmiyoruz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor" dedi.

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DEM Parti açıklamasında, BBP Lideri Mustafa Destici'nin Sözcü gazetesindeki "DEM Parti de kendini feshedecek" açıklamasının ekran görüntüsü de kullanarak, "Size tavsiyemiz; Kürt düşmanlığının, savaş çığırtkanlığının, nefret söyleminin, ırkçılığın ve özel savaş zihniyetinin değil; barışın ve demokrasinin 'SÖZCÜ'sü olmanız" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti, Destici'nin iddialarına ilişkin resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

Mustafa Destici ne demişti?

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin kendisini feshedeceğini öne sürerek, "Sadece PKK değil, İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK'nın partisi. Kendini feshedecek ve terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak" demişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
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