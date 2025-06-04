DEM Parti'den İzmir'deki greve destek: İşçilerin direnişlerinin yanındayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev yedinci gününde de devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir'deki greve ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti, grev hakkını kullanan işçilerin yanında olduğunu bildirdi.

"Talep ve direnişlerinin yanındayız"

DEM Parti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İzmir'de eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız" denildi.

Ayrıca parti, "Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yeniden başlamalı, insanca yaşam isteyen işçilerin talepleri karşılanmalıdır” çağrısı yaptı.

İzmir'de eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız. Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yeniden başlamalı, insanca yaşam isteyen işçilerin talepleri karşılanmalıdır. pic.twitter.com/o0t3Q5qqTz — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 3, 2025

(AB)