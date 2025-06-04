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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2025 10:27
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2025 10:39
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DEM Parti'den İzmir'deki greve destek: İşçilerin direnişlerinin yanındayız

DEM Parti'nin İzmir'deki greve ilişkin açıklama yapan "Eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İşçi grevinden fotoğraf
Fotoğraf: Yağız Barut / X

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev yedinci gününde de devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde
30 Mayıs 2025

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir'deki greve ilişkin açıklama yaptı.
DEM Parti, grev hakkını kullanan işçilerin yanında olduğunu bildirdi.

"Talep ve direnişlerinin yanındayız"

DEM Parti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İzmir'de eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız" denildi.

Ayrıca parti, "Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yeniden başlamalı, insanca yaşam isteyen işçilerin talepleri karşılanmalıdır” çağrısı yaptı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti izmir Grev
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