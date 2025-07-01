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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 17:22
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DEM Parti'den İzmir'de CHP'ye yönelik operasyona tepki

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Daha önce benzeri operasyonlara defalarca maruz kalmış bir siyasi parti olarak, bu operasyonların hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den İzmir'de CHP'ye yönelik operasyona tepki
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yer aldığı 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

"Operasyonu kınıyoruz" diyen Hatimoğulları, "Yargı eliyle yürütülen bu operasyonlar, Türkiye’nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülme gafletinden bir an önce vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
Bugün 08:08

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Soyer dönemindeki bazı bürokratlar ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 120 kişi, sabahın erken saatlerinde adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

"Operasyonu kınıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını kınıyoruz. Yargı eliyle yürütülen bu operasyonlar, Türkiye’nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülme gafletinden bir an önce vazgeçilmelidir."

"Hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz"

Diğer yandan DEM Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce benzeri operasyonlara defalarca maruz kalmış bir siyasi parti olarak, bu operasyonların hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz: Temiz bir siyaset ve yerel yönetim anlayışını sonuna kadar destekliyoruz, ama bu gerekçeyle muhalefeti bastırmaya ve dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın da karşısındayız. İktidarı, bu tür yargı operasyonlarından ve hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Tülay Hatimoğulları-Oruç tunç soyer
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