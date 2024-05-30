DEM Parti'den İstanbul'da Kobanî buluşması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, Kobanî Davası'ndaki mahkumiyet kararlarını protesto etmek için 4 Haziran'da İstanbul'da etkinlik düzenleyecek.

Etkinliğe tahliye edilen siyasetçiler Gultan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat'ın da katılacağı belirtildi.

Okmeydanı'nda düzenlenecek buluşma saat 13.00'te başlayacak.

Kadın Meclisi'nden “Kobanî’den Geziye Kadınlar Adalet ve Özgürlük İçin Buluşuyor" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gezi’nin yıldönümünde, Cumartesi Annelerinin 1000. buluşmasında ve Kobanî Kumpas Davası kararlarının sonrasında, 4 Haziran’da İstanbul’da bir araya geliyoruz.”

“Unutmayanlarız ve affetmeyenleriz”

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul’dan Kobanî’ye umudu ve mücadeleyi çoğaltıyoruz. Herkes çekildiğinde bile biz alanlardaydık. Yine buradayız. Bir aradayız!

Kadınlarız biz. Gezi’den Kobanî’ye, bir kırmızı fularız…

Saçlarımızı isyan rüzgârı savurur ve eşarplarımızı… Acılarımızı birbirine bağlarız. Ateş gibi yanar bakışlarımız.

“Direnişin kadın tarihini” yazarız.

Yastığımıza nakış oldu kuş kaşlı çocuklarımız ve ağzı karanfilli oğullarımız.

Köleleştirildi, zincire vuruldu ve katledildi gözü sürmeli kız kardeşlerimiz.

Asla vazgeçmeyenleriz. Unutmayanlarız ve affetmeyenleriz. Sokağın hafızasına yazılır mücadelemiz.

Kadınlarız biz. Plaza de Mayo’dan Galatasaray Meydanı’na köprüler kurarız. Kayıp evlatlarımız doğurdu bizi, adımızı kulağımıza onlar fısıldadı: “Benim Annem Cumartesi.”

Koynumuzda büyüttük isyanımızı. Gezi’den Sur’a, Sur’dan Kobanî’ye yollar açarız.

Adalet çığlığıyız, özgürlük arayışıyız. Beyaz tülbentlere oya gibi işlendi barış isteğimiz…

4 Haziran’da Gultan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat ile birlikte İstanbul’dayız. Kadın hareketinin ve mücadelemizin kazanımlarının gasp edilmesine, Kobanî Kumpas Davasına, kine ve intikama sessiz kalmayacağız!"