ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 10:45
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 10:48
1 dk Okuma

DEM Parti'den İstanbul'da Kobanî buluşması

Etkinliğe tahliye edilen siyasetçiler Gultan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat'ın da katılacağı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'den İstanbul'da Kobanî buluşması
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, Kobanî Davası'ndaki mahkumiyet kararlarını protesto etmek için 4 Haziran'da İstanbul'da etkinlik düzenleyecek.

Etkinliğe tahliye edilen siyasetçiler Gultan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat'ın da katılacağı belirtildi.    

Okmeydanı'nda düzenlenecek buluşma saat 13.00'te başlayacak.

Kadın Meclisi'nden “Kobanî’den Geziye Kadınlar Adalet ve Özgürlük İçin Buluşuyor" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gezi’nin yıldönümünde, Cumartesi Annelerinin 1000. buluşmasında ve Kobanî Kumpas Davası kararlarının sonrasında, 4 Haziran’da İstanbul’da bir araya geliyoruz.”

“Unutmayanlarız ve affetmeyenleriz”

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul’dan Kobanî’ye umudu ve mücadeleyi çoğaltıyoruz. Herkes çekildiğinde bile biz alanlardaydık. Yine buradayız. Bir aradayız!

Kadınlarız biz. Gezi’den Kobanî’ye, bir kırmızı fularız…

Saçlarımızı isyan rüzgârı savurur ve eşarplarımızı… Acılarımızı birbirine bağlarız. Ateş gibi yanar bakışlarımız.

“Direnişin kadın tarihini” yazarız.

Yastığımıza nakış oldu kuş kaşlı çocuklarımız ve ağzı karanfilli oğullarımız.

Köleleştirildi, zincire vuruldu ve katledildi gözü sürmeli kız kardeşlerimiz.

Asla vazgeçmeyenleriz. Unutmayanlarız ve affetmeyenleriz. Sokağın hafızasına yazılır mücadelemiz.

Kadınlarız biz. Plaza de Mayo’dan Galatasaray Meydanı’na köprüler kurarız. Kayıp evlatlarımız doğurdu bizi, adımızı kulağımıza onlar fısıldadı: “Benim Annem Cumartesi.”

Koynumuzda büyüttük isyanımızı. Gezi’den Sur’a, Sur’dan Kobanî’ye yollar açarız.

Adalet çığlığıyız, özgürlük arayışıyız. Beyaz tülbentlere oya gibi işlendi barış isteğimiz…

4 Haziran’da Gultan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat ile birlikte İstanbul’dayız. Kadın hareketinin ve mücadelemizin kazanımlarının gasp edilmesine, Kobanî Kumpas Davasına, kine ve intikama sessiz kalmayacağız!"

(EMK)

Sebahat Tuncel dem parti kobane eylemi Kobani davasında yargılananlar Kobani Davası
ilgili haberler
Kobanî Davası kararları protesto ediliyor
17 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-kararlari-protesto-ediliyor-295502
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
HDP'den Kobani davasına katılım çağrısı
30 Temmuz 2023
/haber/hdp-den-kobani-davasina-katilim-cagrisi-282178
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kobanî Davası, Türkiye’ye kurulmuş bir kumpas
17 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-sozcusu-aysegul-dogan-kobani-davasi-turkiyeye-kurulmus-bir-kumpas-295490
“Kobanî davası, HDP’yi kriminalize etme planının bir parçası”
22 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-hdpyi-kriminalize-etme-planinin-bir-parcasi-295638
Kobani Davası avukatlarından barolara: Savunma tehdit altında
18 Kasım 2021
/haber/kobani-davasi-avukatlarindan-barolara-savunma-tehdit-altinda-253552
KUZEYDOĞU SURİYE'DE "OPERASYON"
Menbiç, Tel Rıfat ve Kobani çevresinde Şam, Tahran, Ankara, Rojava ve İdlib güçleri arasında çatışmalar şiddetleniyor
31 Mayıs 2022
/haber/menbic-tel-rifat-ve-kobani-cevresinde-sam-tahran-ankara-rojava-ve-idlib-gucleri-arasinda-catismalar-siddetleniyor-262602
CHP'den Kobanî eleştirisi: Bu davada hukuk yok
17 Mayıs 2024
/haber/chp-den-kobani-elestirisi-bu-davada-hukuk-yok-295510
Kobanî Davası: Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl hapis
16 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-demirtas-a-42-yuksekdag-a-30-yil-hapis-295468
Meclis'te 'Kobanî Davası' protestosu: "Direnmeye devam edeceğiz"
16 Mayıs 2024
/haber/meclis-te-kobani-davasi-protestosu-direnmeye-devam-edecegiz-295470
ilgili haberler
Kobanî Davası kararları protesto ediliyor
17 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-kararlari-protesto-ediliyor-295502
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
HDP'den Kobani davasına katılım çağrısı
30 Temmuz 2023
/haber/hdp-den-kobani-davasina-katilim-cagrisi-282178
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kobanî Davası, Türkiye’ye kurulmuş bir kumpas
17 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-sozcusu-aysegul-dogan-kobani-davasi-turkiyeye-kurulmus-bir-kumpas-295490
“Kobanî davası, HDP’yi kriminalize etme planının bir parçası”
22 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-hdpyi-kriminalize-etme-planinin-bir-parcasi-295638
Kobani Davası avukatlarından barolara: Savunma tehdit altında
18 Kasım 2021
/haber/kobani-davasi-avukatlarindan-barolara-savunma-tehdit-altinda-253552
KUZEYDOĞU SURİYE'DE "OPERASYON"
Menbiç, Tel Rıfat ve Kobani çevresinde Şam, Tahran, Ankara, Rojava ve İdlib güçleri arasında çatışmalar şiddetleniyor
31 Mayıs 2022
/haber/menbic-tel-rifat-ve-kobani-cevresinde-sam-tahran-ankara-rojava-ve-idlib-gucleri-arasinda-catismalar-siddetleniyor-262602
CHP'den Kobanî eleştirisi: Bu davada hukuk yok
17 Mayıs 2024
/haber/chp-den-kobani-elestirisi-bu-davada-hukuk-yok-295510
Kobanî Davası: Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl hapis
16 Mayıs 2024
/haber/kobani-davasi-demirtas-a-42-yuksekdag-a-30-yil-hapis-295468
Meclis'te 'Kobanî Davası' protestosu: "Direnmeye devam edeceğiz"
16 Mayıs 2024
/haber/meclis-te-kobani-davasi-protestosu-direnmeye-devam-edecegiz-295470
Sayfa Başına Git